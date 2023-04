La F1 doit mieux définir l'utilisation du drapeau rouge, selon Wolff

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Australie 2023 de F1 a été marqué par un total de trois drapeaux rouges, dont deux ont donné lieu à un nouveau départ arrêté. Lors du tout dernier, la reprise de la course a été marquée par plusieurs incidents, dont le violent accrochage entre les deux Alpine, qui a obligé la direction de course à interrompre une dernière fois l'épreuve.

Mais au-delà du chaos de la fin du GP, des questions se sont posées sur l'utilisation du drapeau rouge lors des sorties de piste d'Alexander Albon et de Kevin Magnussen, d'aucuns estimant qu'elle avait été excessive pour des cas qui pouvaient sembler justifier un simple Safety Car en temps normal.

George Russell, piégé stratégiquement par la première interruption, avait jugé après coup qu'elle n'était "pas du tout nécessaire", alors que des pilotes comme Max Verstappen ou Lando Norris ont exprimé à la radio sur le moment leur grand étonnement suite au drapeau rouge concernant la Haas.

Si Toto Wolff est favorable à la façon dont la réglementation des drapeaux rouges est écrite actuellement (notamment en permettant de faire reprendre l'épreuve via un départ arrêté), il estime en revanche qu'il appartient aux acteurs de mieux définir les conditions dans lesquelles une course doit être interrompue et au contraire, celles où le Safety Car, virtuel ou réel, peut suffire.

"Nous n'avons pas vu venir les deux drapeaux rouges", a déclaré l'Autrichien. "Je pense que les départs arrêtés sont un excellent facteur de divertissement. Il faudra juste comprendre à l'avenir quand les drapeaux rouges seront déployés, et dans quels cas il y aura voiture de sécurité ou VSC. Je pense que dans [les incidents de Melbourne], il était possible d'utiliser l'un ou l'autre."

"Je suis d'accord pour que vous déployiez une VSC ou une voiture de sécurité, ou que vous brandissiez un drapeau rouge, tant que nous avons une idée [de ce que va être utilisé en fonction de l'incident] afin de pouvoir planifier un peu. Définissons ensemble les conditions d'une VSC, d'une voiture de sécurité et d'un drapeau rouge."

Sur le plan de la stratégie, Mercedes a été pris de court par la première interruption qui a coûté cher à Russell, qui s'était arrêté depuis sa position de leader en pensant profiter d'une voiture de sécurité et était retombé à la septième place. En effet, durant une interruption de course, les pilotes ont le droit de changer de pneus, ce qui a donc offert un arrêt gratuit aux six pilotes devant le Britannique.

"La stratégie adoptée pour George était tout à fait pertinente, puisqu'elle consistait à séparer les voitures", a ajouté Wolff sur le sujet. "Je pense qu'il aurait eu de bonnes chances de se retrouver devant, c'est dommage."

Propos recueillis par Filip Cleeren