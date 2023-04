Des points mais encore beaucoup à apprendre pour Piastri

Charger le lecteur audio

Ça a été une course étrange, mais vous avez marqué de bons points. Vous devez être ravi, surtout ici !

Oui, je suis vraiment content de marquer mes premiers points, surtout ici chez moi. C'était une course folle. C'est la première course que j'aie faite avec trois drapeaux rouges, je crois que ça doit être une première pour la plupart des pilotes. Bref, nous nous sommes tenus à l'écart des problèmes. Et nous nous sommes retrouvés dans les points à la fin, c'est super.

Pouvez-vous nous relater votre course ?

Je pense que le premier départ et le premier tour ont été très bons. Puis, en milieu de course, je me suis retrouvé coincé derrière Yuki [Tsunoda] pendant un peu trop longtemps. Je n'arrivais pas à trouver l'ouverture. Je tentais différentes choses avec la batterie, j'essayais de l'utiliser au bon endroit. Il y a des choses sur lesquelles je peux travailler, assurément. Mais une fois que je suis passé devant, le rythme paraissait très bon. C'est donc une journée positive, et il me reste clairement des choses à apprendre.

Vous avez eu un contact avec Yuki au premier virage…

Un petit contact, en fin de compte ça n'a pas fait grand-chose. C'était un peu serré, mais plus de peur que de mal. Nous y avons tous les deux survécu. Bref, c'était une course folle.

La touchette entre Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Oscar Piastri (McLaren)

Votre voiture n'a pas l'air particulièrement facile à piloter en course, Lando le trouve aussi : il faut se rapprocher énormément de la voiture de devant pour dépasser. Est-ce votre ressenti ?

Oui, c'est compliqué. Nous savons évidemment que nous sommes très lents en ligne droite actuellement, c'est un problème que nous comptons résoudre. L'AlphaTauri n'était probablement pas largement plus rapide en ligne droite. Mais je trouve que même avec la quatrième zone DRS, c'est juste difficile de dépasser ici. Et j'ai encore des choses à apprendre sur la manière d'utiliser la batterie le plus efficacement possible pour dépasser. Mais je me suis bien entraîné aujourd'hui, c'est un bon apprentissage.

Beaucoup de pilotes étaient restés sur le carreau à la fin, mais les points doivent quand même être source de motivation pour vous.

Oui, c'est vraiment bien que nous soyons tous les deux dans les points – avec de gros points. Les deux premières courses n'ont pas été géniales pour l'écurie, pour des raisons principalement hors de notre contrôle. De nouvelles choses hors de notre contrôle ont joué en notre faveur aujourd'hui, j'imagine, pour nous faire entrer dans les points. Marquer autant de points si tôt dans l'année, c'est un super résultat, nous avions évidemment besoin d'ouvrir notre compteur. Et nous avons des évolutions qui arrivent à Bakou et plus tard dans l'année. Marquer ces points avec la voiture dont nous disposons actuellement, je trouve ça vraiment important.

Alors, peut-on dire que le karma vous a été favorable après ces premières courses difficiles ?

Peut-être un petit peu. Je crois que les deux premières courses n'auraient vraiment pas pu se passer bien pire. À Bahreïn, nous avons tous deux eu nos problèmes, et en Arabie saoudite, la touchette nous a éliminés tous les deux. C'était agréable d'être du bon côté des incidents par rapport aux autres, cette fois.

Propos recueillis par Adam Cooper