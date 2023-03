McLaren prévoit une "spécification B" de la MCL60

Charger le lecteur audio

McLaren est jusqu'à présent la déception de ce début de saison 2023, bon dernier du championnat des constructeurs sans avoir marqué le moindre point lors des deux premiers Grands Prix de l'année. Dès la présentation de sa MCL60, l'écurie a fait savoir que les objectifs de développement n'étaient pas atteints, et cela se voit à ses performances : elle a nettement rétrogradé dans la hiérarchie, bien que le rookie Oscar Piastri ait atteint la Q3 à Djeddah.

Forcément, la structure de Woking travaille d'arrache-pied pour atteindre la Q3. En plus des récents recrutements notables chez Ferrari et Aston Martin, cela passera par des évolutions attendues pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan à la fin du mois d'avril, mais aussi par un package encore plus important prévu d'ici la trêve estivale.

"L'amélioration des performances de la voiture devrait commencer à Bakou", a détaillé le directeur d'équipe Andrea Stella ce jeudi dans le paddock de Melbourne. "L'amélioration de Bakou devrait affecter une zone de la voiture dont il est clair depuis la présentation que nous n'en étions pas entièrement satisfaits. En matière de développement, ce n'est que le premier pas. Nous nous attendons certainement à d'autres évolutions majeures, qui seront liées à davantage de zones de la voiture et seront ce que l'on pourrait appeler une spécification B."

"Puis nous nous attendrons à un autre package d'évolutions en seconde moitié de saison, après la fermeture estivale. Nous avons donc trois étapes principales, et nous espérons que chacune d'entre elles apportera quelques dixièmes de seconde, afin que nous nous mettions dans une position plus réaliste pour atteindre notre objectif d'avoir une des quatre meilleures voitures vers la fin de la saison."

Compte tenu du fait qu'il y a désormais quatre équipes de pointe, Aston Martin ayant rejoint Red Bull, Ferrari et Mercedes dans cette catégorie en 2023, ce ne sera clairement pas facile. En qualifications, McLaren était à sept dixièmes du top team le plus proche à Bahreïn, puis à quatre dixièmes en Arabie saoudite.

Propos recueillis par Adam Cooper