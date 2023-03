Quand un débris de Piastri vient crucifier Norris

Charger le lecteur audio

Avec un Oscar Piastri huitième sur la grille et un Lando Norris en avant-dernière position, l'on pouvait penser qu'en dehors d'un concours de circonstances, les McLaren n'allaient pas se causer mutuellement du tort lors du premier tour de course. Il est pourtant écrit que rien ne sera simple pour l'écurie qui fête son 60e anniversaire en ce début de campagne.

Un débris de l'aileron avant perdu par l'Australien suite à un léger contact avec l'Alpine de Pierre Gasly à la sortie du deuxième virage s'est en effet décroché avant d'aller causer des dégâts... à l'aileron avant de Norris quelques dizaines de mètres plus loin.

Cela a obligé Piastri à passer par les stands à la fin du tout premier tour, avant que le Britannique n'en fasse de même lors de la boucle suivante, après avoir constaté un comportement imprévisible de sa MCL60. Tout cela a de fait compromis la course des deux hommes. En dépit d'un Safety Car qui aurait pu les relancer mais est finalement intervenu trop tardivement pour eux, les deux pilotes ont respectivement terminé 15e et 17e.

"Nous avons regardé le ralenti, tout d'abord à partir de la caméra embarquée d'Oscar, pour vérifier s'il y avait quelque chose à apprendre pour la prochaine fois", a déclaré Andrea Stella, le directeur de l'équipe, à Motorsport.com. "Je pense qu'Oscar a été aussi prudent qu'il pouvait l'être, alors qu'en regardant la caméra de Gasly, il semble qu'il ait perdu le contrôle, qu'il ait un peu glissé et qu'il ait touché l'aileron avant d'Oscar. J'oserais donc presque dire que je classerais cette situation comme l'une de celles qui sont malheureuses."

Lando Norris au stand à la fin du deuxième tour.

"Ce qui est encore plus malheureux, c'est que Lando a heurté les débris qui se sont détachés de l'aileron avant d'Oscar. Les deux voitures ont donc dû changer d'aileron avant. Les données montrent clairement qu'il s'agissait d'une perte considérable d'appui, et qu'il n'était pas possible de continuer ainsi. Et nous n'avons pas été aidés par le fait qu'il n'y avait pas de voiture de sécurité."

"Dans le feu de l'action, il a fallu prendre en compte l'arrêt au premier tour, plus le changement d'aileron avant, plus l'absence de voiture de sécurité. Nous prenons ces choses à bras-le-corps. Nous sommes des compétiteurs, nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnons pas, nous passons à la course suivante."

Au moment de la voiture de sécurité, intervenue au 18e tour, Norris est passé aux pneus mediums, tandis que Piastri a conservé ses gommes blanches jusqu'à la fin, effectuant finalement un relais de 49 boucles avec elles. "Nous voulions séparer [les stratégies] car nous pensions que le pneu dur pouvait tenir jusqu'à la fin, mais nous n'étions pas sûrs qu'il tienne", a expliqué Stella.

"En fait, en fin de compte, le pneu dur était le bon, il était assez rapide. Et ce sont les pilotes qui roulaient en medium qui ont vu leurs temps se dégrader vers la fin de la course. Mais comme vous avez pu le voir, Lando a pu dépasser Oscar au restart. Et Oscar a pu repasser devant Lando en fin de course. En fait, les deux stratégies étaient assez équivalentes."