Pérez : Avec Verstappen, il y a plus de respect qu'on ne le pense

Au moment de son arrivée chez Red Bull au début de la saison 2021, Sergio Pérez s'est rapidement mué en un lieutenant zélé de Max Verstappen. Le paroxysme aura été sa défense acharnée face à Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Abu Dhabi cette saison-là, qui aura contribué parmi d'autres facteurs au sacre de justesse du Néerlandais.

Mais depuis, le statut de Pérez a quelque peu évolué, et notamment parce que Red Bull ne rencontre plus vraiment sur son chemin d'adversaire à sa mesure. Si Ferrari a fait illusion l'an passé en début de campagne, il est également possible de dire la même chose du Mexicain qui, en l'emportant à Monaco, avait un temps paru être en position de ne pas faciliter la tâche de son équipier. Las, à mesure que la RB18 perdait du poids et se développait, elle devenait de plus en plus adaptée au style de Verstappen qui a fait cavalier seul par la suite.

En 2023, rebelote : au sortir de sa victoire de Djeddah, et alors qu'il n'accusait qu'un seul point de retard sur Verstappen au bout de deux manches, d'aucuns n'ont pas manqué de voir en Pérez le seul opposant possible au double Champion du monde, dans un contexte semblant moins amical. Il faut dire qu'entretemps, il y avait eu l'épisode des tensions d'Interlagos et depuis quelques déclarations offensives du pilote au numéro 11.

Alors que Pérez est sorti d'un GP d'Australie pour le moins compliqué avec 15 unités de retard sur son équipier, il est revenu sur sa relation avec Verstappen, assurant qu'il y a plus de respect que ce que les gens peuvent penser : "Je suis ici pour faire ce qu'il y a de mieux pour moi aussi [mais] pour être honnête, on se respecte beaucoup plus que ce que les gens peuvent penser."

"Il y a une très bonne ambiance au sein de l'équipe, il y a un très haut niveau de respect entre tous les ingénieurs de l'équipe, qu'ils soient de son côté ou du mien. Je pense que nous sommes tous les deux assez matures pour savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Tant que ce sera le cas, je ne m'attends pas à ce que les choses changent."

Sur le plan sportif, Pérez sera a priori (en tout cas dans l'état actuel des forces) le seul rival de Verstappen dans la course à un troisième titre mondial. Et il compte bien sur ses bonnes sensations au volant de la RB19 pour tenter de renverser le Néerlandais même s'il sait que réussir cela ne sera pas une partie de plaisir. "Bien sûr, si je veux gagner le championnat, je dois battre Max week-end après week-end et maintenir une certaine régularité tout au long de la saison."

"Ce qui compte, c'est la régularité tout au long de la saison, vous savez. Vous pouvez gagner 15 courses, mais si lors des autres courses, vous n'avez que des accidents et des abandons, cela ne suffira pas. Il s'agit d'atteindre ce niveau de régularité et de le maintenir course après course."

"Il ne fait aucun doute qu'il n'y a pas de pilote en aussi bonne forme que Max. Avec l'équipe et la voiture, il est sans aucun doute le pilote le plus difficile à battre. Il faudra que je donne le meilleur de moi-même à chaque week-end."

Propos recueillis par Filip Cleeren