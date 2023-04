Verstappen toujours "pas fan du tout" des courses sprint en F1

Charger le lecteur audio

Les acteurs de la Formule 1 discutent depuis plusieurs semaines d'une modification du format des sprints, avec un nouvelle version où sprint et course auraient tous deux leur propre séance de qualifications, le premier ne déterminant donc plus l'ordre de départ de la seconde. Le changement pourrait être introduit dès la manche de Bakou, à savoir la prochaine échéance du calendrier F1 2023, du 28 au 30 avril.

Interrogé sur le sujet dans ce contexte, Max Verstappen s'est montré réfractaire à une modification qui alourdirait encore un calendrier déjà de plus en plus dense : "Je n'en suis pas du tout fan. Je pense que lorsque nous mettons en place ce genre de choses, le week-end devient encore plus intense alors que nous avons déjà beaucoup de courses à disputer."

"J'estime que ce n'est pas la bonne façon de procéder. Je comprends, bien sûr, qu'ils veuillent que chaque jour soit passionnant, mais je crois qu'il serait peut-être préférable de simplement raccourcir le week-end, de ne faire des courses que le samedi et le dimanche et de rendre ces deux journées passionnantes. Nous nous dirigeons vers des saisons de 24 ou 25 Grands Prix – parce que c'est ce vers quoi nous allons – et si nous commençons à ajouter encore plus de choses, cela n'en vaudra pas la peine pour moi de toute façon. Je n'aime pas ça."

Plus encore, le double Champion du monde en titre juge que ce type de format tend à corrompre l'ADN de la Formule 1. Comme il l'a déjà expliqué au sujet de l'éventuelle suppression des essais libres, il est favorable à un spectacle lié à une convergence des performances des écuries. "Même si vous changez le format, je ne trouve pas que ce soit dans l'ADN de la Formule 1 de faire ce genre de courses sprint. En F1, il s'agit de tirer le meilleur parti des qualifications, puis de vivre un dimanche extraordinaire, avec de longues distances de course."

"C'est l'ADN de la discipline et je ne comprends pas ou je ne sais pas pourquoi nous devrions changer cela dans la mesure où je pense que le spectacle est bon. Et pour parvenir à encore plus de spectacle, il faut rapprocher les voitures, faire en sorte que plus d'équipes puissent se battre pour la victoire. Et je crois que le spectacle serait naturellement excellent. Si nous avons déjà six ou sept équipes qui se battent pour la victoire, ce sera fou. Dans ce cas, il n'y aura pas besoin de changer quoi que ce soit."

Avec Filip Cleeren