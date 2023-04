Sargeant explique sa collision avec De Vries

Charger le lecteur audio

Tous deux rookies en Formule 1 cette saison, Logan Sargeant et Nyck de Vries continuent d'engranger une expérience précieuse dans la catégorie reine du sport automobile. Ils sont désormais les seuls à ne pas avoir encore ouvert leur compteur de points en 2023, connaissant des difficultés pour leurs débuts au volant de monoplaces parmi les plus lentes du plateau.

Au Grand Prix d'Australie, Sargeant et De Vries occupaient les deux dernières places du classement lorsque la course a été neutralisée puis interrompue à quelques tours du drapeau à damier et se sont donc positionnés en fond de grille pour le troisième départ. Départ lors duquel, de manière quelque peu inaperçue par rapport aux accrochages Sainz/Alonso et Gasly/Ocon, Sargeant a percuté l'AlphaTauri devant lui, contraignant les deux pilotes à l'abandon.

"Quand j'ai tapé les freins, rien n'était à température : ni les pneus, ni les freins", explique le pilote Williams. "Dès que j'ai touché les freins, j'ai bloqué les deux roues avant immédiatement. Mes excuses à Nyck. Je déteste finir la journée ainsi. Il faut que je regarde ce qui s'est passé, mais ça paraissait vraiment étrange car je pensais avoir freiné au même endroit lors des deux départs précédents."

Cet énième restart n'était pourtant pas pour déplaire au jeune Floridien. "À vrai dire, en tant que rookie, je ne détestais pas l'opportunité d'avoir trois départs en une course car ça ne me fait pas de mal de travailler là-dessus. Le dernier ne s'est pas passé comme prévu, c'est clair."

Quant à De Vries, il n'en tient pas rigueur au jeune loup de six ans son cadet : "Ça arrive. C'est un incident de course. Je crois que Logan a mal évalué son point de freinage, et en conséquence, il m'a percuté. Mais il n'y a pas de rancune, ça peut arriver. Tout le monde peut faire une erreur de jugement. Malheureusement, cela a mis un terme à notre course."

Williams et AlphaTauri n'ont toutefois pas les mains vides puisqu'Alexander Albon a offert le point de la dixième place à la structure de Grove à Bahreïn, tandis que Yuki Tsunoda a fait de même à Melbourne après avoir vu le top 5 lui échapper.

Propos recueillis par Jonathan Noble et Adam Cooper