Colin McRae, le talent à l'état pur, vu par Steiner

S'il a atteint la célébrité dans son rôle de directeur de Haas F1 Team en Formule 1, Günther Steiner n'était pas novice en sport auto quand il a pris la tête de ce projet, loin de là. L'Italien était déjà passé par les écuries Jaguar et Red Bull en tant que directeur général puis directeur des opérations techniques dans les années 2000, mais auparavant, c'est en rallye qu'il évoluait.

Ayant commencé sa carrière en tant que mécanicien chez Mazda à la fin des années 1980, Steiner a gravi les échelons jusqu'à prendre la tête du projet d'usine Ford en WRC avec l'écurie M-Sport. C'est alors qu'il a côtoyé pendant les saisons 1999 à 2001 le regretté Colin McRae, Champion du monde des rallyes 1995 avec Subaru. Lors de ces trois années, l'Écossais a remporté sept victoires dans l'élite.

Et lorsqu'il lui a été demandé quel est le pilote le plus talentueux avec lequel il ait travaillé, Steiner n'a pas cité pas Eddie Irvine, David Coulthard ni Romain Grosjean. "De tous les pilotes avec qui j'ai travaillé, c'est Colin, vu la manière dont il était capable de piloter la voiture", répondait-il dans le podcast Beyond The Grid. "Ça lui venait si facilement ! Il n'avait pas besoin de faire d'efforts, de se lever tôt le matin. Il montait dans la voiture et montrait ce qu'il savait faire."

"Si l'on regarde Colin, sa meilleure année, c'était quand il n'y avait pas beaucoup d'électronique, pas beaucoup d'aides au pilotage. Cela signifie qu'il avait le contrôle, que c'était lui l'aide au pilotage : son cerveau sentait ce qui se passait. Car quand les aides au pilotage électroniques sont arrivées, ceux qui étudiaient ce qu'ils pouvaient faire… Je ne sais pas, peut-être qu'il ne voulait pas faire l'effort tant il était talentueux, mais il voulait faire les choses lui-même. La période où il pilotait la Subaru et la première Ford Focus, c'était la meilleure période de sa vie, car les voitures étaient très brutales à piloter."

Fils du quintuple Champion d'Angleterre des Rallyes qu'est Jimmy McRae, Colin s'est sans surprise dirigé vers cette discipline. Mais aurait-il pu réussir en Formule 1 s'il avait emprunté la voie des circuits ? "S'il avait eu envie de le faire et qu'on lui avait donné suffisamment de temps, je pense que oui", estimait Steiner. "Mais je ne sais pas s'il en avait envie. Les voitures sont très différentes, et il n'était pas du genre à travailler très dur sur les données. Il montait dans la voiture et il la pilotait. Je ne sais pas s'il aurait eu la patience ou la volonté pour le faire – peut-être qu'il n'en avait pas besoin !"

Colin McRae a testé une Jordan F1 en 1996