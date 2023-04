Alpine appelle à ne pas modifier les règles après le GP d'Australie

Charger le lecteur audio

Lors du Grand Prix d'Australie 2023, l'ultime départ, qui a été ordonné alors qu'il restait deux tours au compteur, a donné lieu à plusieurs incidents qui ont justifié un troisième et dernier drapeau rouge. Par la suite, il a fallu près d'une demi-heure pour qu'une décision soit prise concernant la façon d'en finir avec cette épreuve, à savoir en relançant, pour un seul tour sous Safety Car, la course.

Des discussions ont lieu depuis sur divers aspects de la gestion de cette fin de Grand Prix, à commencer par cette ultime relance, décidée dans l'ordre des pilotes tel qu'il apparaissait avant le troisième départ. S'il a déjà expliqué que, selon lui, les décisions prises par la direction de course étaient tout à fait conformes au règlement, Otmar Szafnauer appelle en sus à ne pas surréagir à ce cas particulier.

Pour lui, il ne faut pas modifier le règlement. "Dans cette situation, si on dit : 'D'accord, changeons les règles, parce que ça aurait aidé', il y aura d'autres situations où ça aurait été le contraire", a déclaré le directeur d'Alpine. "Les règles sont ce qu'elles sont, et quelles qu'elles soient, vous ne pouvez pas les modifier pendant la course."

"Après la saison, avec le recul, on peut se demander si c'est une bonne ou une mauvaise chose, parce qu'il y a tellement de scénarios dans lesquels, à un moment donné, ça peut aider et, à un autre moment, ça peut nuire. Je pense donc que les règles sont bonnes telles qu'elles sont."

"Ce que je crois vraiment, c'est que nous pouvons avoir des scénarios... Il faut établir les règles dès le départ et s'y tenir. Maintenant, si nous voulons les revoir après coup, c'est très bien aussi, [mais] laissons les directeurs sportifs s'en occuper."

Puis, faisant référence au moment où les deux Alpine de Pierre Gasly et Esteban Ocon étaient encore en course, avant leur accrochage, Szafnauer de plaisanter : "S'il faut changer les règles, je ferais une course de 55 tours. Voilà ce que je ferais."

Le responsable de la structure française avait précédemment expliqué : "Nous avons vraiment poussé [pour que l'ordre soit pris plus tôt] parce que je ne sais pas où nous étions au moment de la deuxième ligne de Safety Car, [mais] nous aurions pu être encore plus haut. La deuxième ligne de la voiture de sécurité était avant le premier virage. Pierre aurait donc probablement été quatrième ou quelque chose comme ça. Nous leur avons bien sûr demandé d'en tenir compte. Mais je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Ce sont les règles. Il faut donc suivre les règles."

Avec Filip Cleeren