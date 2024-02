Le concept Alpine F1 peut-il amorcer un vrai renouveau ?

Alpine a assurément eu plusieurs idées judicieuses lors des deux premières saisons sous la "nouvelle" réglementation, avec trois solutions qui ont trouvé leur place dans plusieurs autres écuries. Cependant, l'écurie n'a pas réussi à parvenir au type de performance qui permet d'obtenir des résultats constants, ce qu'elle espère résoudre avec l'A524.

Reprendre ces idées et relier les autres points entre eux sera sans aucun doute une tâche ardue, mais les premiers signes indiquent que ces objectifs seront atteints, car l'A524 consolide ces solutions avec de nouvelles idées, issues à la fois de son propre programme de développement et de celles découvertes par d'autres.

Le point de départ évident pour cette génération de voitures est le ponton, car visuellement il contient des indices sur la façon dont le reste de la voiture a été façonné autour de lui. À cet égard, Alpine s'est rangé aux côtés de Red Bull et d'AlphaTauri au début de ce cycle réglementaire en adoptant la solution désormais quasi universelle de la rampe "downwash".

Mais Alpine a été la première équipe à aller au-delà de la simple géométrie de la rampe, que d'autres ont depuis adoptée avec leurs propres variantes. Ce passage à des pontons en gouttière a donné à Alpine une longueur d'avance sur les autres et c'est quelque chose autour duquel l'équipe a continué d'optimiser son package depuis, l'A524 ne faisant pas exception à la règle.

L'entrée des pontons de l'Alpine A524.

À l'avant des pontons, il est clair que l'on s'est inspiré de Red Bull et des autres équipes qui ont depuis adopté une entrée d'air large mais peu profonde, qui voit également le bord d'attaque inférieur être avancé par rapport au bord d'attaque supérieur. Cela permet non seulement d'améliorer la qualité de l'air qui parvient aux éléments internes, mais aussi d'offrir une plus grande liberté de design pour la partie inférieure du ponton.

À cet égard, Alpine s'est aventuré dans sa propre direction, en tirant l'entrée d'air vers le plancher où elle rencontre le châssis pour créer un design en forme de L qui non seulement permet un meilleur refroidissement, mais offre également un design alternatif pour la partie basse du ponton.

La surface supérieure des pontons et le système de gouttière ont une fois de plus été affinés pour améliorer la gestion du flux d'air en aval, tout en s'adaptant aux modifications apportées au capot moteur et à la carrosserie en forme d'étagère, ainsi qu'aux révisions apportées au système de refroidissement.

Ponton de l'Alpine A524.

Parallèlement aux modifications géométriques apportées à la carrosserie du ponton, Alpine a entièrement retravaillé le bord du plancher et l'ailette de bord tout en incorporant des caractéristiques de design similaires à celles observées sur la RB19 la saison dernière.

Ainsi, le plancher est relevé et enroulé devant l'ailette de bord afin de permettre un fonctionnement en tandem, comme s'il s'agissait d'un aileron à plusieurs éléments, tandis que la moitié arrière de cette ailette est effilée et enroulée dans la direction opposée pour accompagner les contours du plancher.

La plupart des détails entourant le plancher resteront un mystère, pour l'instant, car ils ne sont pas visibles, mais il est clair que l'équipe a travaillé avec acharnement pour gérer les différents volumes autorisés par le règlement afin de maximiser les performances.

Les améliorations apportées au design et à la forme du châssis seront primordiales, le directeur technique Matt Harman ayant souligné lors du lancement de la voiture que l'équipe avait fait de gros efforts pour réaliser des gains en vue de la saison 2024.

L'Alpine A524 vue de face.

À l'avant de la voiture, Alpine a conservé le nez plus long utilisé la saison dernière, où la pointe est intégrée au plan principal de l'aileron, mais cette fois-ci, le corps principal est beaucoup plus large qu'auparavant, créant une forme plus bulbeuse à l'intersection avec les flaps de l'aileron avant de devenir de plus en plus étroit au niveau du châssis.

Les éléments de design intéressants, tels que les générateurs de vortex situés au-dessus du boîtier des rétroviseurs et l'ailette de la quille, ont également été conservés, même s'ils ont probablement été optimisés pour s'intégrer correctement à leur nouvel environnement.

Le design de l'arceau de sécurité et de la boîte à air a également été revu, l'équipe ayant adopté une approche plus large et moins profonde tout en relevant les défis posés par les nouvelles règles et tests applicables dans cette région.

Aileron arrière de l'Alpine A523.

Alpine a adopté deux solutions sur son aileron arrière qui ont été reprises par d'autres, la première étant un pincement sur la surface extérieure inférieure de la plaque d'extrémité (ou endplate), qui remonte le flux d'air et aide à relier les différentes structures d'écoulement situées à proximité.

L'équipe a également trouvé un moyen de contourner la réglementation afin de mieux contrôler le tourbillon à l'extrémité de l'aileron. En utilisant une extrémité semi-détachée, la forme de cette région peut être optimisée en conjonction avec la découpe de l'arrière de l'endplate pour mieux gérer la rencontre des différents gradients de pression, ce qui permet de réduire la traînée et d'augmenter l'appui par rapport au design conventionnel.

McLaren, AlphaTauri, Red Bull et Aston Martin ont tous installé leurs propres versions au cours de l'année 2022, après avoir constaté que la solution était prometteuse lorsqu'elle a été montée sur l'Alpine A523 lors du Grand Prix de Monaco.