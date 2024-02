Alpine F1 a tout changé sur l'A524

Alpine avait promis dès la fin d'année dernière une monoplace 2024 "complètement nouvelle", et l'écurie assure que c'est bel et bien le cas de l'A524 qui a été dévoilée ce mercredi à Enstone.

Convaincue d'avoir touché les limites de développement avec son précédent concept, la structure franco-anglaise a remis énormément de choses en question dans l'espoir de se relever d'une campagne 2023 qui l'a vue chuter du quatrième au sixième rang du championnat constructeurs. La reprise en main du projet s'est faite sous la houlette du directeur technique Matt Harman, avec pour principal objectif d'offrir une fenêtre d'exploitation plus large que sa devancière

"Nous avons exploité au maximum le potentiel de l'A523, et l'A524 est donc complètement nouvelle de l'avant à l'arrière", confirme-t-il. "Nous avons rigoureusement analysé les concepts aérodynamiques déterminantes que nous voulions faire évoluer sur cette voiture, afin d'explorer une plus grande liberté aérodynamique et de mieux en exploiter le plein potentiel."

"Nous avons constaté que l'A523 évoluait dans une fenêtre d'exploitation très étroite. C'était une faiblesse car nous étions limités dans ce que nous pouvions exploiter de la voiture. Il y avait des caractéristiques très spécifiques qui fonctionnaient, et d'autres non. C'est pourquoi nous visons à élargir cette fenêtre autant que possible avec l'A524, afin de nous donner une meilleure chance de maximiser son potentiel."

C'est ainsi que la nouvelle A524 est dotée d'un châssis entièrement revu, d'une suspension arrière à l'agencement complètement nouveau, d'un système de freinage repensé pour améliorer le refroidissement, mais également d'un nouvel ensemble pour le museau et l'aileron avant. À ceci, et c'est la partie immergée de l'iceberg qui est cruciale avec la réglementation en vigueur, Matt Harman ajoute le travail "agressif" mené dans le développement du plancher.

"En appliquant ces changements, nous nous donnons une plus grande marge de manœuvre pour améliorer les performances au cours des deux prochaines saisons, même s'il y a eu des compromis pour atteindre certains objectifs", précise-t-il. "Nous avons poussé certains éléments à la limite, et parfois au-delà dans certains cas. C'est tout à fait conforme à notre approche et c'est exactement ce que nous nous sommes fixé pour faire progresser ce projet jusqu'au meilleur niveau possible."

"Ce projet a commencé dès la fin de saison 2022. Nous avons commencé à faire des expérimentations sur la voiture sur des Grands Prix en 2023. Cela nous a permis de mettre en évidence les domaines dans lesquels nous visons à améliorer l'aérodynamique et la dynamique du véhicule."