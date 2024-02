Alpine lance son A524 pour la saison 2024 de F1

1 Il s'agit d'un traçage : grâce aux informations stockées sur votre appareil (par exemple les cookies), nous et nos partenaires pouvons personnaliser les publicités et le contenu en fonction de votre profil d'utilisation et/ou mesurer la performance des publicités et du contenu. De ces données, nous tirons des connaissances sur le comportement d'utilisation et les préférences afin d'optimiser le contenu et les publicités.

Sauvegarder et/ou récupérer des informations sur un appareil

Mesurer la performance des publicités

Assurer la sécurité, prévenir la fraude et corriger les erreurs

Choisir des publicités simples

Mesurer la performance du contenu

Fournir techniquement des publicités ou du contenu

Créer un profil publicitaire personnalisé

Utiliser les études de marché pour mieux connaître les groupes cibles

Fusionner avec des sources de données hors ligne

Sélectionner des publicités personnalisées

Développer et améliorer les produits

Relier différents appareils

Créer un profil de contenu personnalisé

Utiliser des données de localisation précises

Recevoir et utiliser les propriétés de l'appareil envoyées automatiquement pour l'identification

Sélectionner un contenu personnalisé

Interroger activement les propriétés de l'appareil pour l'identifier