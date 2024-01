Directeurs d'équipe : 80% de renouvellement en trois ans !

Assiste-t-on à un changement d'ère ? La mise à l'écart, mercredi soir, de Günther Steiner chez Haas F1 est le dernier changement en date qui vient s'ajouter à une liste qui s'est allongée ces derniers mois. En moins de deux saisons et en 13 mois seulement, ce sont 70% des écuries qui ont changé de Team Principal, et même 80% si l'on observe la tendance sur trois ans.

Dans un sport généralement beaucoup moins adepte que d'autres de la célèbre "valse des entraîneurs", l'heure est à l'arrivée d'une nouvelle génération de directeurs d'équipe. Et surtout à l'avènement très clair d'un nouveau type de profil.

De la saison 2021, Christian Horner et Toto Wolff sont aujourd'hui les seuls rescapés, et l'on comprend un peu plus pourquoi le Britannique a parfois utilisé le terme de "dinosaures" pour désigner le duo.

Chez Red Bull et Mercedes, tous deux ont des statuts différents (employé ou actionnaire) mais ils partagent néanmoins des points communs évidents : ils sont à leur poste depuis 19 ans pour l'un, 11 ans pour l'autre, et ont avant tout un CV d'hommes d'affaires et chefs d'entreprises, avec une capacité à s'entourer des bonnes personnes et avec des titres mondiaux à leur palmarès.

Partout ailleurs, les récentes nominations dessinent une nouvelle donne : on délaisse actuellement ce genre de profils pour privilégier des compétences d'ingénierie. C'est aussi bien le cas pour Andrea Stella chez McLaren que pour Mike Krack chez Aston Martin, James Vowles chez Williams, Laurent Mekies chez AlphaTauri ou encore pour le tout fraîchement promu Ayao Komatsu chez Haas.

Gene Haas ne se cache d'ailleurs pas d'avoir choisi cette option : "Je pense que Günther avait une approche plus humaine de tout ce qui concerne les gens et la manière dont il interagissait avec eux, et il était très bon dans ce domaine. Ayao est très technique, il regarde les choses en se basant sur les statistiques : voilà ce que l'on fait mal, voilà où l'on peut faire mieux. C'est une approche différente."

En 2024, deux écuries débuteront leur saison avec un tout nouveau directeur d'équipe puisque chez AlphaTauri – qui doit encore annoncer sa nouvelle identité –, Laurent Mekies a pris la succession de Franz Tost, en tandem avec un PDG nommé à ses côtés, en l'occurrence Peter Bayer.

L'avenir nous dira si la Formule 1 vient simplement de traverser une période de renouvellement naturel, ou si l'instabilité chronique peut gagner du terrain et faire du rôle de directeur d'équipe un métier plus fragile !

Les changements de directeur d'équipe