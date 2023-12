L'Alpine 2024 est "complètement nouvelle, de l'avant à l'arrière"

Après une campagne 2022 encourageante, Alpine a reculé dans la hiérarchie de la Formule 1 cette saison, les podiums d'Esteban Ocon à Monaco et de Pierre Gasly aux Pays-Bas n'étant que l'arbre qui cache la forêt. L'écurie franco-anglaise a conclu l'année dans un no man's land avec 120 points au sixième rang du championnat des constructeurs, ce qui était représentatif de son niveau de compétitivité – bien loin de la quatrième place obtenue avec 173 unités au compteur l'an dernier.

Directeur technique, Matt Harman reconnaît volontiers que l'écurie n'a pas été aussi efficace qu'espéré dans le développement de l'A523 et que le concept semble atteindre un plafond de verre. C'est pourquoi le prochain bolide s'apparentera davantage à une révolution.

"Nous n'avons pas fait aussi bien que sur l'A522", reconnaît Harman. "Je pense que nous avions fait une super saison cette année-là : chaque fois que nous avons touché au développement de la voiture, nous avons mis de la charge, et nous avons enlevé beaucoup de poids à la voiture. Alors il y avait beaucoup de performance à trouver."

"Alors que nous nous rapprochons du genre de charges que l'on voit maintenant, cela devient de plus en plus délicat, et il faut entrer de plus en plus dans les détails. Et cela signifie que nous devons faire un peu plus attention à la manière dont nous investissons notre argent. Je ne pense donc pas que cette année ait été aussi réussie que l'A522."

Matt Harman, directeur technique d'Alpine F1 Team

"C'est pourquoi, pour la monoplace de l'an prochain, nous avons vraiment dû libérer de la place à nouveau. C'est pourquoi la voiture est complètement nouvelle, de l'avant à l'arrière. Je pense que l'on verra ça d'un bout à l'autre de la grille, car la voiture doit durer deux ans tandis que l'on se tourne vers l'avenir." En effet, 2026 sera le théâtre d'une nouvelle réglementation technique ; les travaux sur la réglementation en question étant interdits jusqu'au 31 décembre 2024, nul doute que les ressources y seront par la suite majoritairement consacrées, d'où un concept qui doit être viable pour les campagnes 2024 et 2025.

Une fenêtre d'exploitation trop étroite

Alpine n'aura en tout cas pas tardé à délaisser le développement de l'A523 pour se concentrer sur la prochaine monoplace. "Nous savions ne pas vraiment être au niveau souhaité cette année, nous savions que nos développements plafonnaient un peu sur la voiture, en raison des limites que nous avions. Quand on sait que l'on atteint ce stade, mieux vaut comprendre où l'on en est au championnat, se dire 'tournons la page', et nous l'avons fait relativement vite."

"Mécaniquement, nous avons commencé la voiture lors de la semaine 45 de 2022 [la deuxième semaine de novembre, ndlr]. L'aspect mécanique des choses en matière de châssis, de matériel, de réduction du poids de la voiture, nous avons commencé ça très tôt. C'est quelque chose que nous faisons très régulièrement désormais. Mais c'est probablement plus tôt que nous l'ayons jamais fait."

L'A523 avait en tout cas une faiblesse particulière : "Elle doit évoluer dans une fenêtre très étroite. Et si l'on se rend sur un circuit avec un asphalte particulier ou une hauteur de caisse élevée par exemple, alors nous pouvons nous retrouver dans une position où nous avons davantage de difficultés, et les pilotes n'apprécient pas la voiture. Nous devons donc élargir un peu [la fenêtre d'exploitation]. Nous pensions l'avoir suffisamment élargie en abordant la saison, mais ce n'était clairement pas le cas. C'est donc là-dessus que nous travaillons."

Propos recueillis par Adam Cooper