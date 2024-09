"Se sacrifier" pour Alpine F1 ? Oakes affirme être prêt à le faire

Oliver Oakes, le nouveau directeur d'Alpine F1, a déclaré que l'équipe française avait besoin à sa tête d'une personne capable de "se sacrifier" pour elle et qu'il avait selon lui cette qualité.

Le Britannique a été installé cet été aux commandes de la structure d'Enstone, dans le cadre d'un nouveau changement de direction faisant suite au départ de Bruno Famin et à l'arrivée de Flavio Briatore en tant que conseiller exécutif auprès de Luca de Meo, le PDG de Renault. Le tout intervenant dans le contexte d'une saison décevante sur le plan sportif et du projet d'abandon du moteur 2026 par la firme au losange.

Interrogé par Motorsport.com sur ce qu'avait été son approche au moment d'être nommé à son poste, Oakes a répondu : "Je pense que l'on arrive avec sa propre éthique de travail et sa propre approche de la manière dont on pense devoir instaurer la confiance, l'unité et la stabilité au sein de l'équipe. La principale chose que j'ai apportée était donc une sorte de feuille blanche, vous savez, 'Où en sommes-nous ? Qu'avons-nous fait de bien ? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait de bien ?' Et j'ose croire qu'il faut aussi être un peu à l'écoute de tout cela."

Pierre Gasly, Alpine A524 Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

"Enstone est un endroit assez particulier, je n'arrête pas de le dire, et il y a beaucoup de savoir-faire là-bas, cela fait très longtemps qu'ils sont en F1, comme Flavio ne cesse de me le rappeler chaque jour. Pour cette raison, ils savent ce qu'ils font, ils ont juste besoin d'un peu de leadership et de soutien. Et je pense que désormais - je vais le dire parce que ça repose sur mes épaules - mais je pense qu'il y a maintenant une vision et un leadership clairs. Avec Flavio et moi, nous sommes engagés."

"Et je pense que c'est la chose la plus importante que je voulais apporter, qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie pour l'équipe, qui lui apporte son soutien et lui montre la direction dont elle a besoin. C'était ma seule véritable vision avant de commencer. J'ai senti que l'équipe en avait besoin, qu'elle avait besoin de quelqu'un qui était un compétiteur, qui comprenait ce que tout le monde vivait. Il ne me reste plus qu'à être à la hauteur, n'est-ce pas ?".

Et avant de pouvoir réellement peser sur l'avenir et les résultats d'Alpine, Oakes se réjouit de la progression affichée après un début d'année catastrophique, avec les premiers points inscrits sous son commandement aux Pays-Bas, au retour de la trêve : "Les pièces que nous avons apportées à Spa et à Zandvoort nous ont beaucoup aidés. C'est très, très positif, surtout par rapport à la situation de l'équipe au début de la saison."

"Je pense que c'est tout à l'honneur de [l'équipe]. Nous prévoyons, d'ici à la fin de l'année, d'en amener deux ou trois de plus. C'est un peu difficile de trouver un équilibre quand on les amène plus tard parce qu'on est en retrait au début de la saison. En fin de compte, nous voulons poursuivre le type de redressement qui est le nôtre depuis le début de l'année."

Avec Jake Boxall-Legge