Alpine dévoile une livrée "Indiana Jones" au GP des États-Unis

En partenariat avec son sponsor Xbox, Alpine arborera lors du Grand Prix des États-Unis 2024 de F1 une livrée destinée à promouvoir la future sortie, début décembre, du jeu vidéo "Indiana Jones et le Cercle Ancien", édité par Bethesda Softworks et développé par MachineGames en collaboration avec Lucasfilm Games.

L'A524 se parera ainsi d'une couleur orange "coucher de soleil", inspirée du logo de la franchise cinématographique, "avec des détails tels qu'une ancienne carte et des itinéraires rouges de voyage comme vus dans la série de films, avec le titre du jeu ornant la voiture" peut-on lire dans le communiqué de presse.

Livrée "Indiana Jones" pour Alpine à Austin Photo de: Alpine Livrée "Indiana Jones" pour Alpine à Austin Photo de: Alpine

Les pilotes, Pierre Gasly et Esteban Ocon, seront eux équipés de combinaisons spéciales "conçues pour faire la part belle au côté globe-trotter d'Indy tout en faisant allusion à une mappemonde aux accents dorés".

Oliver Oakes, directeur d'Alpine F1, a déclaré à propos de cette collaboration : "Travailler avec les équipes de Xbox pour donner vie à l'incroyable 'Indiana Jones et le Cercle Ancien' lors du Grand Prix des États-Unis était fantastique. Ce look sera parfaitement à sa place ce week-end dans le décor d'Austin. Durant l'année qui s'est écoulée, notre partenariat avec Xbox a atteint de nouveaux sommets et il s'agit de notre plus grande activation à ce jour. Il y en a encore plus à venir et je suis impatient d'avoir le jeu dès sa sortie."

