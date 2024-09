Face aux craintes sur le poids, Red Bull renonce à ses livrées spéciales

Red Bull ne disposera pas de livrées spéciales pour les Grands Prix de Singapour et des États-Unis, contrairement à ce qui était prévu initialement, pour des craintes liées au poids supplémentaire qu'elles amèneraient avec elles.

En début de saison, au moment de la présentation de la RB20, l'équipe autrichienne avait lancé un concours intitulé "REBL CUSTMS" qui reprenait les grandes lignes de "Make your Mark" en 2023, à savoir permettre aux fans, via une plateforme numérique signée Oracle, de soumettre des livrées potentielles pour trois épreuves de la saison, à Silverstone, Marina Bay et Austin. Outre le fait de voir leurs réalisations sur la piste, les gagnants devaient être invités sur les courses en question par Red Bull.

La première des trois livrées spéciales a bien été utilisée en course lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet, mais alors que la lutte pour les titres mondiaux est devenue plus intense que prévu, l'écurie a décidé de revoir ses plans et d'annuler le changement de livrée qui aurait dû avoir lieu dès cette semaine à Singapour.

Selon les informations de Motorsport.com, il a été découvert pendant le processus de réalisation de la livrée spéciale pour Singapour qu'elle allait alourdir d'un kilo la RB20. Même si la différence de performance que ce kilo en trop est minime, autour de 0"03 au tour, les écarts sont si serrés aux avant-postes que l'écurie préfère ne pas compromettre davantage de performance en raison d'une campagne marketing.

Avant le GP de Singapour, qui a lieu ce week-end, Red Bull Racing a donc confirmé que le projet avait dû être abandonné et que la structure se contentera de ses couleurs habituelles pour le reste de la campagne. "Malheureusement, lorsque nous sommes arrivés à la phase de test de ce à quoi certains designs REBL CUSTMS pourraient ressembler, en situation réelle, nous avons constaté que la peinture utilisée pour créer ces livrées spéciales ajoutait un poids imprévu et excessif à la carrosserie de la RB20", peut-on ainsi lire dans un communiqué.

"Comme vous pouvez certainement l'imaginer, tout poids supplémentaire compromet la performance et l'équipe continue de donner la priorité au fait de rendre cette voiture aussi compétitive que possible pour le reste de la saison 2024. Par conséquent, c'est avec le cœur lourd que nous devons vous faire savoir que l'équipe a pris la décision de ne pas faire rouler les livrées REBL CUSTMS sur la RB20 lors des GP de Singapour et des États-Unis."

Avec Jonathan Noble