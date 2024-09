Une livrée hommage à Petronas pour Mercedes à Singapour

Pour fêter les 50 ans de l'entreprise pétrolière malaisienne Petronas, la Mercedes portera une robe spéciale lors du Grand Prix de Singapour 2024 de F1, où la couleur emblématique de son sponsor titre et partenaire technique sera mise en avant.

Ainsi le "vert émeraude", nom de la couleur de Petronas, va remplacer la majorité de l'argent sur les W15 de Lewis Hamilton et George Russell qui parcourront le tracé urbain de Marina Bay. Elle sera donc particulièrement visible sur le nez, l'avant du châssis mais également les pontons de la monoplace. Le choix de Singapour n'est évidemment pas dû au hasard puisque la Cité-État a une frontière maritime avec la Malaisie.

"Notre partenariat avec Petronas est le plus ancien et le plus solide, et pour toute entreprise, atteindre son 50e anniversaire est un cap incroyable", a déclaré le directeur de Mercedes, Toto Wolff. "Cette livrée n'est donc pas seulement une célébration de leur 50e anniversaire, mais un reflet de l'importance de Petronas dans l'histoire de notre équipe et un hommage à notre parcours commun."

Petronas est en effet aux côtés de Mercedes depuis son retour en tant que constructeur à part entière dans la discipline, en 2010. Le nom de la compagnie est même accolé depuis cette époque à celui de Mercedes dans le nom officiel de l'équipe, en tant que sponsor titre.

Petronas accompagne Mercedes depuis 2010.

"La livrée est incroyable. J'ai hâte de la voir sur la voiture dans le garage et de me mettre au volant vendredi", a pour sa part déclaré Hamilton, qui a remporté six de ses sept titres mondiaux avec Petronas. "C'est un privilège de célébrer ce moment important, et notre aventure commune, lors d'une course aussi importante."

Russell d'ajouter : "Le design est superbe et constitue un hommage fantastique à un accomplissement aussi important. C'est formidable de pouvoir saluer l'importance de notre relation lors de la course la plus proche de chez eux."

Créée en 1974, l'entreprise Petronas a fait son arrivée en Formule 1 au milieu des années 1990, comme sponsor de l'écurie Sauber, donnant même son nom aux moteurs Ferrari qui équipaient la structure suisse entre 1997 et 2005. La firme redeviendra ensuite un simple sponsor lors du rachat de l'équipe par BMW en 2006 avant d'être donc associé à Mercedes à compter de 2010. La firme a aussi financé et sponsorisé le Grand Prix de Malaisie de F1, qui s'est tenu entre 1999 et 2017.