Ocon : "Un des meilleurs tours que j'ai fait de la saison"

Bien que minimes, les progrès d'Alpine ont le mérite d'exister. Néanmoins, le scénario vu en qualifications sprint ce vendredi au Grand Prix de Miami a clairement un air de déjà vu, avec un Esteban Ocon capable d'atteindre la deuxième partie de la séance, mais pas Pierre Gasly. Placé 13e sur la grille de départ du sprint samedi, le mieux classé des deux Français se satisfait du travail bien fait, à défaut de jouir d'un niveau de performance qui le contenterait.

"Honnêtement, c'était un des meilleurs tours que j'ai fait de la saison", assure Esteban Ocon au micro de Canal+, estimant qu'il ne pouvait pas faire mieux. "Je suis vraiment content de la manière dont on a pu utiliser le matériel en piste avec les ingénieurs. En une séance, on a vraiment réussi à tout optimiser. Maintenant, le package n'y est pas encore pour pouvoir se qualifier en Q3, il nous manque toujours quelque chose. Mon tour, il n'y avait rien à faire de mieux, il faut que l'on optimise un peu la chauffe des pneus."

"Je suis content du job qu'on fait, mais la performance globale ne suffit toujours pas", prévient-il toutefois. "Il faut que ce soit clair : on n'est pas satisfait de la performance globale mais du travail que l'on fait et qui nous fait progresser un petit peu à chaque fois."

Pierre Gasly, éliminé dès la SQ1 et seulement 16e sur la grille pour le sprint, pense avoir payé le prix d'une trop grosse attaque mais veut voir plus loin pour la suite du week-end, en pensant surtout à la course de dimanche.

"Malheureusement j'ai perdu la voiture et ça m'a coûté le tour", déplore-t-il au micro de Canal+. "C'est dommage, globalement je me suis senti bien dans la voiture. Il y a du progrès, donc il faut voir ça et demain on va essayer de bien travailler pour la course, surtout pour dimanche. On sait que demain ce sont les huit premiers qui marquent des points et c'est assez compliqué pour nous, mais le dimanche il y a généralement plus d'opportunités. Il va falloir prendre le maximum de données possibles."