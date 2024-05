Qualifs Sprint - Verstappen en pole du sprint devant Leclerc

C'est avec une seule petite séance d'essais libres dans les jambes que les pilotes se sont lancés dans les premières qualifications du week-end à Miami, celles déterminant la grille du sprint. Après son erreur survenue un peu plus tôt, Charles Leclerc était de retour avec très peu de repères au volant de la Ferrari SF-24. Quant aux conditions météo, elles étaient toujours au beau fixe, à l'exception d'un vent pouvant se montrer parfois capricieux.

SQ1 - Le doublé des McLaren

C'est assez logiquement que Charles Leclerc a été le premier à prendre la piste lors des 11 premières minutes de la séance. Et le Monégasque s'est fait une chaleur dès son premier tour rapide en pneus mediums, bien rattrapée ! Le premier run a permis aux Red Bull de se montrer, avec Max Verstappen d'un cheveu devant Sergio Pérez, les deux hommes étant séparés de 80 millièmes... jusqu'à ce qu'Oscar Piastri ne parvienne à s'immiscer, à 30 millièmes du leader du championnat.

Carlos Sainz, lui, a dû s'y reprendre à deux fois pour intégrer le top 5, tandis que les deux Williams ont rapidement fait partie des monoplaces sous la menace, les Alpine intégrant dans un premier temps le top 15 pour confirmer l'éclaircie entrevue en essais libres. Un peu plus tard, alors qu'il était dans un tour de décélération, Valtteri Bottas n'a pas vu Oscar Piastri arriver à pleine vitesse à l'intérieur du premier virage, manquant de peu un accrochage avec la McLaren.

En toute fin de SQ1, Lando Norris a signé le meilleur tour en 1'27"939 devant son coéquipier Oscar Piastri et Fernando Alonso. Esteban Ocon a placé une Alpine en SQ2 mais pas Pierre Gasly, seulement 17e et éliminé avec les deux Stake et les deux Williams.

Éliminés en SQ1 : Gasly, Zhou, Bottas, Sargeant, Albon.

SQ2 - Les deux Mercedes éliminées

Nouveau week-end difficile pour Mercedes. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Les neuf minutes de SQ2 ont permis aux 15 pilotes encore en lice de chausser les pneus mediums une seconde fois, dans l'espoir d'intégrer la dernière partie de ces qualifications sprint. Sergio Pérez a été le premier à dégainer, en 1'27"865, un dixième devant Charles Leclerc, alors que Max Verstappen a pris le temps avant de sortir des stands. Lando Norris a une nouvelle fois fait parler la poudre avec une McLaren visiblement efficace avec son package d'évolutions : 1'27"597 dans sa première tentative.

Ce chrono n'a pas été battu par Max Verstappen, qui a étonnamment pointé à 4 dixièmes. Mais on retiendra surtout que cette SQ2 a été fatale aux deux Mercedes, éliminées en compagnie d'Esteban Ocon, de Kevin Magnussen et de Yuki Tsunoda. Lando Norris a conservé sa marque, près de trois dixièmes devant Sergio Pérez et Charles Leclerc.

Éliminés en SQ2 : Russell, Hamilton, Ocon, Magnussen, Tsunoda

SQ3 - Verstappen au rendez-vous

Pour les 8 minutes mettant aux prises le top 10, les pneus tendres étaient enfin de sortie pour tirer le maximum des monoplaces sur l'asphalte parfois délicat de Miami, toujours avec 28°C dans l'air. Et l'on a attendu le dernier moment, ou presque, pour se lancer en piste à l'assaut de la "pole" du sprint. Tout s'est donc joué sur une seule tentative et dans le suspense.

Max Verstappen a bouclé son tour en 1'27"641 mais le passage aux pneus tendres n'a pas autant souri à Lando Norris, relégué tout à coup à huit dixièmes. Sergio Pérez a échoué à deux dixièmes de son coéquipier et Charles Leclerc est venu intercaler sa Ferrari entre les deux Red Bull, à un dixième du leader du championnat. Daniel Ricciardo s'est rappelé au bon souvenir de tous avec une remarquable quatrième place devant Carlos Sainz et Oscar Piastri.

GP de Miami - Qualifs Sprint

SQ1

SQ2

SQ3