La FIA a reçu une demande de dérogation pour Antonelli

Williams ne cache plus que Logan Sargeant est sous pression pour améliorer ses résultats, mais l'écurie minimise également les rumeurs d'un remplacement à court terme. La rumeur enfle pourtant et pointe vers le jeune protégé de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, qui a encore réalisé cette semaine une séance d'essais à Imola avec une F1 de la saison 2021 dans le cadre de son programme avec le constructeur allemand.

Surtout, une demande de dérogation a été adressée à la FIA pour permettre au pilote italien d'obtenir sa Super Licence, lui qui n'aura 18 ans qu'au mois d'août prochain. L'instance internationale a confirmé avoir reçu cette requête mais l'on ignore précisément quelle écurie l'a formulée, ni si elle concerne la possibilité de rouler en Grand Prix ou uniquement dans le cadre d'une séance d'essais libres.

"Nous avons reçu cette demande et nous l'examinons", a indiqué un porte-parole de la FIA. "Mais il y a une procédure à suivre et plusieurs personnes/commissions doivent voter et donner leur accord, car cela nécessite une modification du règlement."

Il se dit que Williams, écurie motorisée par Mercedes, pourrait avoir la tentation d'évaluer le jeune pilote pour succéder à Logan Sargeant si ce dernier ne redresse pas la situation. Interrogé dans le paddock de Miami, James Vowles a toutefois minimisé une partie de la rumeur mais n'a pas nié que le temps commençait à presser pour son pilote titulaire.

"Je ne sais rien de ce qui se passe actuellement avec les essais de Mercedes", assure le directeur de Williams. "Nous cherchons, comme tout le monde, à savoir où nous nous situons par rapport aux pilotes que nous voulons pour l'année prochaine. Et nous avons notre propre programmes de jeunes pilotes."

"Dans le cas de Kimi, je ne peux pas vraiment me prononcer sur son niveau. En ce qui concerne son arrivée dans la voiture cette année, j'ai toujours dit, depuis le début, que c'était une question de méritocratie. Logan doit mériter sa place et, pour l'instant, il a des objectifs difficiles à atteindre pour se rapprocher d'Alex [Albon]. Mais il n'y a rien de prévu pour le moment en vue de le remplacer."

"Nous avons des problèmes plus important que les pilotes actuellement. Alex pilote à un très haut niveau, et il ne marque pas de points pour le moment. Fondamentalement, c'est à nous d'améliorer notre voiture. C'est ma préoccupation essentielle, plus que n'importe quoi d'autre."