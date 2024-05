Newey va faire une pause : "Pour l'instant, il n'y a pas de projet"

Pour la première fois depuis l'officialisation par Red Bull de son départ, Adrian Newey s'est exprimé publiquement. Dans le paddock du Grand Prix de Miami, où il tient son poste malgré la mise en retrait progressive qu'il va observer, le directeur technique en chef de l'équipe championne du monde a évoqué les raisons de sa décision, assurant avoir commencé à la mûrir il y a quelques mois déjà.

"Ça fait 18 ans, et j'ai vécu une extraordinaire aventure en commençant chez Red Bull, qui était une très jeune équipe née des cendres de Jaguar, et en m'impliquant auprès de Christian [Horner] pour la développer", rappelle-t-il au micro de Sky Sports F1. "Franchement, lorsque j'ai rejoint l'équipe, je n'avais aucune idée de là où ça se terminerait, c'était un gros risque pour ma carrière, et depuis, c'est une aventure extraordinaire. J'ai eu l'immense honneur de travailler avec ces hommes et ces femmes à l'usine et dans l'équipe de course. C'est tout simplement fabuleux."

"La Formule 1 est une activité dévorante, et j'y travaille depuis longtemps. L'année 2021 a été très chargée en raison de la lutte acharnée pour le titre face à Mercedes et, dans le même temps, la recherche et le développement pour la RB18. Je ne sais pas, il y a un moment où je me suis dit, un peu comme Forrest Gump : 'Je me sens un petit peu fatigué'."

Affirmant avoir réfléchi à la possibilité de quitter son poste "depuis un petit moment maintenant", Adrian Newey répond aussi à l'effervescence qui entoure le prochain défi qu'il pourrait relever. Selon lui, il est trop tôt et, en dépit des rumeurs persistantes qui l'envoient par exemple chez Ferrari, il donne, à 65 ans, la priorité à une véritable coupure.

"J'y ai pensé pendant l'hiver, puis au fur et à mesure du déroulement des événements cette année", précise-t-il. "J'ai la chance de ne pas avoir besoin de travailler pour vivre. Je travaille parce que j'aime ça, et j'ai pensé que c'était le bon moment pour prendre du recul, faire une petite pause et faire le point sur ma vie. Et voyager un peu."

"Avec ma femme Mandy, et avec les chiens, nous allons probablement voyager, prendre un camping-car ou quelque chose comme ça et traverser la France pour profiter de la vie. Peut-être qu'à un moment donné, je ne sais pas quand, sous la douche, je me dirai que c'est le moment pour la prochaine aventure. Pour l'instant, il n'y a pas de projet."

Interrogé sur les propos de Lewis Hamilton, qui n'a pas caché son rêve de voir Adrian Newey l'accompagner chez Ferrari, l'ingénieur anglais tempère : "C'est très gentil de la part de Lewis de dire ça, et je suis très flatté, mais pour l'instant, il est temps de faire une petite pause et de voir ce qui va se passer".