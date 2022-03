Alpine rassuré par le nouveau moteur Renault

Charger le lecteur audio

Alpine a plutôt fait preuve de discrétion lors de la première semaine d'essais hivernaux, à Barcelone. Néanmoins, l'écurie française a insisté sur le fait qu'elle ne recherchait pas la performance lors de ce roulage en Catalogne, où elle s'est présentée avec une version totalement nouvelle de l'unité de puissance Renault.

Le nouveau moteur conçu à Viry-Châtillon adopte notamment une philosophie identique à celui de Mercedes, avec un turbo et un compresseur désormais séparés. Alpine souhaite non seulement disposer d'un bloc plus efficace mais aussi en profiter au niveau de l'aérodynamique et du centre de gravité de l'A522.

D'après le directeur sportif Alan Permane, les essais de Barcelone ont délivré des signes encourageants concernant ce nouveau moteur, qui a été testé dans différents modes au cours des trois jours avec Fernando Alonso et Esteban Ocon.

"Nous ne l'avons pas fait tourner à pleine puissance", explique Alan Permane, interrogé par Motorsport.com. "Je ne crois pas que nous ayons fait un tour avec le mode qu'ils appellent 'single ICE', qui est le mode qualifications et course. Nous nous en sommes rapprochés, mais pas totalement. Franchement, nous n'avons pas parlé de l'unité de puissance, et c'est une bonne chose."

"Elle est très différente, complètement différente de tout ce que Viry a produit par le passé. Elle est plus complexe, certainement plus jolie et plus soignée. Mais elle s'intègre simplement à la voiture et nous l'avons adoptée comme ça, c'est génial. Les pilotes ont apporté les commentaires habituels quant à sa maniabilité, la surtension ici ou là, le lag du turbo, mais les gars ont pris la main là-dessus et joué avec les réglages et le mapping pour que ça disparaisse."

La F1 s'est tournée cette année vers un carburant plus respectueux de l'environnement, avec 10% d'éthanol, qui rend les comparaisons difficiles entre les moteurs de cette année et ceux de l'an passé. Alpine se satisfait toutefois de l'absence de problème majeur relevé par les pilotes.

"[Le moteur] n'a même pas vraiment été un point de discussion, c'est génial", insiste Alan Permane. "Je pense que c'est très difficile pour eux de comparer la puissance à l'an dernier en raison des différences de carburant. Mais ils ne s'en plaignent pas du tout. Nous en sommes très heureux."

Le premier bilan est donc rassurant pour Alpine, alors que Renault n'a pas caché avoir pris des risques avec ce nouveau moteur, quitte à compromettre la fiabilité plutôt que la performance.

Propos recueillis par Jonathan Noble

