Rossi : Renault a pris des risques avec son nouveau moteur

Après avoir repoussé l'échéance d'un an, Renault a développé un tout nouveau groupe propulseur pour l'équipe Alpine cette saison. Le Losange a notamment suivi le chemin tracé par Mercedes en séparant le turbo et le compresseur dans l'espoir d'améliorer l'efficacité de l'ensemble. Conscient de la nécessité d'augmenter les performances du bloc pour atteindre le sommet de la grille, Laurent Rossi a expliqué qu'il avait demandé au département moteur de se concentrer davantage sur la puissance que sur la fiabilité.

Selon le PDG d'Alpine, le gel des moteurs en catégorie reine rend plus facile le fait de soigner un moteur rapide mais fragile que le fait de devoir trouver des dixièmes de seconde sur un tour. "C'est soit la fiabilité, soit la performance, puisqu'il est difficile d'avoir les deux d'habitude", a commenté Rossi au sujet des choix pris par Renault dans le développement lors d'une entrevue accordée à plusieurs médias, dont Motorsport.com.

"Donc il s'agit simplement de se fixer une limite. Pendant l'année [de développement], il y a eu des moments où la fiabilité n'était pas au rendez-vous mais c'était notre choix car la fiabilité sera le seul levier à notre disposition cette année. J'ai donc dit à l'équipe : 'repoussez les limites, je m'en fiche'. Je préfère avoir à réduire les performances tout en sachant que j'ai atteint le maximum plutôt que de me sentir à l'aise avec un moteur fiable qui n'est pas performant. D'ailleurs, c'était l'approche du passé. Nous avons donc poussé dans l'autre direction. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons bouclé des milliers de kilomètres avec ce nouveau [moteur] ces dernières semaines."

En plus de la séparation du turbo et du compresseur, Rossi a révélé que Renault avait procédé à d'autres modifications sur son moteur pour améliorer les performances des Alpine. "Le moteur a été refait entièrement", a-t-il ajouté. "Quand je dis [qu'il est] neuf, il l'est même dans le concept."

"Il y a d'abord le turbo séparé mais ce n'est qu'un des éléments visibles qui rendront [le moteur] plus compact et nous permettront de le rapprocher du pilote, donc de modifier le centre de gravité de la voiture. Il est plus léger et il est capable de fonctionner dans une plus grande plage de conditions, températures et pression. Pour nous, ça change tout. Et j'espère que cela nous permettra de revenir et refaire notre retard sur l'avant [de la grille]."