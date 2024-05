Andretti Cadillac annonce le recrutement de Pat Symonds !

C'est un amusant pied de nez. Alors que la candidature d'Andretti Cadillac en Formule 1 n'a jusqu'ici buté que sur le refus de la Formule 1 de l'intégrer à la discipline à l'avenir, l'équipe américaine, qui poursuit activement ses préparatifs pour intégrer la discipline, vient d'annoncer le recrutement de Pat Symonds, jusqu'à peu directeur technique du championnat.



Comme Motorsport.com vous l'annonçait dans la matinée, Symonds a choisi de quitter son poste à la direction technique de la F1 après sept années de bons et loyaux services, au cours desquelles il a chapeauté et participé à l'élaboration des réglementations 2022 et 2026. Désormais, le technicien âgé de 70 ans va aider Andretti dans sa quête d'arrivée dans le Championnat du monde une fois son préavis terminé. Il occupera le rôle de consultant exécutif en ingénierie et sera basé dans les locaux de Silverstone.



Symonds a débuté comme ingénieur en Formule 1 au début des années 1980, lorsqu'il a rejoint l'écurie Toleman, basée à Enstone. Le Britannique est ensuite resté au sein de la structure, sous ses différentes identités, pendant une trentaine d'années, gravissant les échelons de l'organigramme technique, avec les titres remportés par Benetton (1994 et 1995) et par Renault (2005 et 2006) en points d'orgue. Il a notamment côtoyé Ayrton Senna, Michael Schumacher et Fernando Alonso.



Sa carrière connaît un coup d'arrêt en 2009, quand éclate le scandale du Crashgate – à savoir l'accident volontaire de Nelson Piquet Jr lors du GP de Singapour 2008 pour favoriser les chances de Fernando Alonso – dans lequel il est directement mis en cause. Banni par la FIA, avant que la sanction ne soit levée en 2011, il retrouvera par la suite un rôle de consultant auprès de Virgin / Marussia. Courant 2013, il rejoint Williams et en devient directeur technique, poste qu'il quittera en 2017 pour rejoindre la F1.

Il retrouvera chez Andretti un ancien collègue en la personne de Nick Chester, qui a longtemps travaillé à Enstone et notamment chez Benetton et Renault, avant de quitter l'écurie Alpine en début d'année. Chester est le directeur technique de la structure américaine.

Il est à noter que, dans le cadre du refus par la F1 de la candidature d'Andretti, les instances américaines semblent vouloir se saisir du dossier suite au passage de Mario Andretti devant le Congrès américain le mois dernier. Il est en effet apparu depuis que plusieurs sénateurs ont demandé au ministère de la Justice et à la Commission fédérale du commerce d'ouvrir une enquête officielle. Quant à la commission judiciaire de la Chambre des représentants, elle a déjà lancé sa propre enquête.