Dossier Andretti : Horner attend une proposition de la F1

La FIA a annoncé qu'Andretti était le candidat retenu après l'appel lancé en début d'année pour l'arrivée d'une nouvelle écurie en Formule 1 à l'horizon 2025-2026. Le groupe américain doit désormais négocier avec la discipline elle-même, et donc son propriétaire Liberty Media, pour l'aspect commercial de cette potentielle entrée dans la discipline.

Depuis le lancement de l'appel d'offres et la manifestation claire d'intérêt d'Andretti, les écuries déjà en place en F1 n'ont eu de cesse d'afficher leur réticence face à la perspective de devoir couper le gâteau des primes en 11 parts au lieu des dix actuelles. Cela sans avoir de garantie sur une hausse de la valeur globale du championnat alors même qu'un fonds anti-dilution de 200 millions de dollars a justement été mis en place pour compenser, mais est désormais jugé trop peu élevé.

Répétant un discours déjà bien huilé, Christian Horner, le directeur de Red Bull, a suggéré que la bonne façon de faire pour Andretti devrait être de suivre le chemin tracé par Audi, à savoir le rachat d'une écurie déjà existante (en utilisant la rhétorique de la "franchise"), et que General Motors (GM), via Cadillac, s'implique en tant que motoriste à part entière au lieu de prévoir le simple rebadgeage d'un moteur Renault client.

"Je considère qu'il s'agit d'un problème entre la FIA et Liberty", a-t-il déclaré à Sky Sports F1. "La FIA est le régulateur, Liberty est le promoteur, et donc ils contrôlent le financement du sport. Bien sûr, si une nouvelle équipe arrive, comment sera-t-elle financée ? Je pense que ces gens doivent se réunir et nous faire une proposition sur ce qu'ils veulent."

"Je pense que l'arrivée de GM en F1 est une chose extrêmement positive. Nous voyons Ford revenir en 2026, Ford contre GM serait fantastique. Je pense qu'il leur faut leur propre moteur. Et je pense que lorsque vous regardez comment Audi s'est lancé dans la discipline, ils ont acquis une équipe existante et une franchise existante ; cela devrait-il être différent pour les autres ? Je pense que c'est là que Liberty et la FIA doivent se réunir et nous présenter une position collective, car on ne peut pas avoir une règle pour les uns et une autre pour les autres."

Michael Andretti

Interrogé sur l'idée que la question moteur pourrait être un point d'achoppement clé, Horner a surtout mis en avant la question de la réduction des revenus liés à l'arrivée d'une 11e écurie : "Il est évident que l'argent est le nerf de la guerre. C'est ce à quoi toutes les équipes vont être très sensibles, et la valeur de la franchise va se diluer. Tout à coup, vous passez de 10 à 11. Alors, bien sûr, les parties prenantes, les actionnaires de chaque équipe vont s'en préoccuper."

"Il y a environ six ans, quatre équipes étaient sur le point de partir. Je pense que la discipline s'est redressée, qu'elle s'est réinventée et qu'elle est aujourd'hui en pleine forme et en pleine force. Bien entendu, ces dix équipes sont devenues des franchises. Et elles ont une valeur."

"Leurs actionnaires vont chercher à protéger la valeur de leur investissement. Ils ont investi des milliards et des milliards de dollars ou de livres dans l'équipe. Je pense que les équipes cherchent à savoir à quoi va ressembler le paysage, tant sur le plan commercial que sur le plan opérationnel."

Dernier argument avancé, là encore rodé : celui de la taille des stands sur certains circuits. "Soyons réalistes, où pourrait-on les mettre à Zandvoort, par exemple ?", a ajouté Horner. "Je pense donc qu'il y a aussi des problèmes opérationnels à résoudre. C'est à Liberty et à la FIA de se réunir, de nous faire une proposition et nous pourrons alors tous l'étudier."

Avec Adam Cooper