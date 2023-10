Comment la FIA a choisi Andretti parmi sept projets d'écurie

De grands défis subsistent, puisqu'Andretti doit encore trouver un accord commercial avec Formula One Management pour être autorisé à courir, mais la F1 n'a jamais été si proche d'avoir une nouvelle écurie depuis un certain temps.

Comme l'a révélé Motorsport-Total.com, publication sœur de Motorsport.com, en marge du Grand Prix du Japon, Andretti était le dernier projet en lice après que quatre candidats ont atteint la deuxième phase du processus d'évaluation par la FIA. Trois d'entre eux (Hitech, LKYSUNZ et Rodin Carlin) ont été informés que la fédération n'allait pas donner suite.

Cependant, l'appel à candidatures lancé début février avait en réalité attiré sept projets, dont celui du businessman hongkongais Calvin Lo, l'idée Formula Equal de Craig Pollock (ancien copropriétaire de BAR), et le programme sud-coréen Panthera.

Pour la première phase de la procédure, les sept projets devaient soumettre une "manifestation d'intérêt préliminaire", avec des frais de candidature de 20 000 $. Ils devaient alors communiquer "l'identité de tous les actionnaires et du propriétaire bénéficiaire final de toutes les parts" ainsi que "le curriculum vitae de tous les dirigeants de l'entité candidate".

La FIA a revu ces documents et envoyé aux sept candidats une réponse formelle demandant des informations supplémentaires sous la forme d'un questionnaire détaillé. Ceux qui voulaient poursuivre l'aventure devaient alors verser 280 000 $ supplémentaires. Calvin Lo, Craig Pollock et Panthera ont jeté l'éponge.

Il restait donc quatre candidats sérieux, prêts à payer 300 000 $ à la FIA. C'est à ce moment-là que la fédération a dû analyser les dossiers en grand détail selon les critères définis par la procédure, notamment la crédibilité et la véracité des informations données.

En décidant de ne pas donner suite aux candidatures de Hitech, Carlin Rodin et LKYSUNZ, la FIA a informé ces trois parties de ses raisons, qui n'ont pas été dévoilées publiquement. Une chose est sûre, la fédération ne les a pas rejetées sans motif valable, sans quoi un candidat pourrait avoir matière à poursuivre l'instance dirigeante en justice pour obtenir sa place sur la grille de départ.

Nos sources laissent entendre que Hitech était la structure la plus proche de rejoindre Andretti dans la dernière phase. L'écurie britannique a un beau palmarès en monoplace et un plan financier raisonnable, avec le milliardaire kazakhstanais Vladimir Kim. Peut-être y a-t-il eu des incertitudes sur le financement à long terme, mais rien ne permet de l'affirmer en l'absence de communication de la FIA ou de l'équipe.

D'autres candidats se sont également mis en valeur dans différents domaines. LKYSUNZ semble avoir été très convaincant au niveau de la diversité, avec des employés provenant d'horizons divers, et de son approche écologique, dans un contexte où ces critères étaient pris en compte par la FIA pour la première fois dans un tel processus.

Cependant, Benjamin Durand n'a pas su convaincre de sa capacité à être compétitif en F1. Le PDG de LKYSUNZ voulait un partenaire technique qui fournisse non seulement l'unité de puissance mais aussi d'autres pièces, soit une collaboration comparable à celle de Haas avec Ferrari.

Sur le long terme, des quartiers généraux devaient être installés à proximité de Kuala Lumpur, avec des ingénieurs asiatiques et africains pour lesquels accéder à la Formule 1 est difficile.

LKYSUNZ avait également dévoilé un nouvel investisseur, le groupe d'investissement sportif Legends Advocates, qui s'est engagé à fournir jusqu'à un milliard de dollars à Durand en cas d'acceptation du projet par les instances. Celui-ci a même proposé de payer 600 M$ (au lieu des 200 M$ actuellement prévus) aux écuries actuelles pour compenser la perte de revenus causée par l'arrivée d'une équipe supplémentaire.

Cependant, la FIA n'a pas apprécié l'image que pourrait renvoyer cette surenchère. LKYSUNZ a présenté ses excuses dans un autre communiqué de presse, mais c'était trop tard : la fédération avait déjà rejeté la candidature et n'allait pas la réévaluer.

Le projet Rodin Carlin est celui qui avait fort à faire pour convaincre la FIA de sa compétitivité future. Rodin est un constructeur de Nouvelle-Zélande et prévoyait d'y implanter son usine. C'est un défi logistique et financier énorme, quasi insurmontable, ne serait-ce que pour les trajets en avion.

Rodin Carlin s'est engagé à placer une femme, Jamie Chadwick, dans un de ses baquets, pour la diversité. La triple championne de W Series a même testé une monoplace Rodin.

En fin de compte, il ne restait qu'Andretti, qui se démarquait dans tous les domaines. Tandis que certains candidats n'ont pu présenter d'accord technique avec une structure partenaire, Andretti jouissait de l'implication de General Motors via Cadillac.

Cependant, il est intéressant que le communiqué de presse de la FIA sur Andretti n'ait pas mentionné General Motors, sans que l'on sache pourquoi – peut-être en raison des négociations salariales actuelles de l'entreprise avec le syndicat United Auto Workers, ce dernier exigeant des augmentations auprès des groupes GM, Ford et Stellantis. UAW a demandé plus de 40%, GM propose actuellement 20% face à la menace d'une grève. Dans ce contexte, le public n'apprécierait probablement pas que GM annonce son engagement en Formule 1 en fanfare. Ses logos étaient malgré tout présents sur le communiqué de presse d'Andretti réagissant au succès de sa candidature.

Cependant, bien que la FIA ait donné le feu vert à Andretti, la présence de l'écurie sur la grille est loin d'être assurée. Le plus dur reste à faire, puisqu'un accord avec Formula One Management, détenteur des droits commerciaux, est essentiel. Les rumeurs seront lesquelles Andretti pourrait contourner cette difficulté et concourir sans recevoir de primes financières sont erronées : les Accords Concorde spécifient que toutes les écuries doivent avoir un accord avec FOM.

Il s'avère que FOM et son propriétaire Liberty Media mènent seuls les discussions avec Andretti et doivent prendre une décision unilatérale, quelle que soit l'opinion des dix écuries actuelles – même si celle-ci sera entendue.

Le sujet des discussions entre les équipes et Liberty tournera certainement autour de la fameuse "taxe anti-dilution" censée compenser la perte de revenus en cas d'arrivée d'une écurie supplémentaire.

Michael Andretti et Zak Brown, PDG de McLaren Racing

Cette taxe est fixée à 200 M$ depuis 2021, mais est généralement considérée comme trop basse compte tenu de la croissance des revenus de la F1 ces dernières années. Un chiffre de 600 M$, voire 700 M$, est désormais suggéré comme étant plus adéquat. Cependant, certains dans le paddock estiment que ce genre de procédé violerait les lois de l'Union européenne sur le droit à la concurrence et qu'Andretti pourrait s'engager sans débourser un centime dans ce contexte.

Bref, un accord avec FOM n'est pas près d'être trouvé. Et une arrivée en 2025, bien qu'approuvée par la FIA, loin d'être assurée. Le temps presse pour une saison qui commencera dans moins de 18 mois ; les écuries actuelles, avec leurs infrastructures opérationnelles, travaillent d'ores et déjà sur leurs monoplaces 2025, alors Andretti aurait beaucoup de retard.

De surcroît, de nouveaux Accords Concorde devront être négociés pour 2026, ce qui coïncidera avec l'arrivée de la nouvelle réglementation technique. Cela n'aurait que peu de sens pour Andretti de se lancer pour une saison avant de tout recommencer l'année suivante.

Il est donc bien plus probable qu'Andretti vise 2026. Mais cela dépendra surtout des clauses des nouveaux Accords Concorde, et c'est entièrement entre les mains de FOM et des écuries actuelles.

