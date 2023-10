Le projet Andretti pourrait-il échouer au dernier obstacle ?

Andretti Autosport fait probablement face au plus grand obstacle à son arrivée en Formule 1 ; bien qu'ayant prouvé à la FIA son mérite sur le plan sportif, technique et financier, trouver un accord avec Formula One Management sera difficile vu la pression mise au championnat par les dix écuries actuelles. Après tout, ces dernières ont leurs propres intérêts, et ont accueilli avec beaucoup de froideur la perspective d'une onzième équipe.

En effet, les Accords Concorde établissent une somme de 200 M$ devant être versée par une nouvelle équipe et partagée par les dix écuries actuelles, soit 20 M$ chacune, afin de compenser la perte de revenus lorsque les primes de fin de saison seront partagées entre onze structures. Compte tenu du développement du championnat, les teams actuels sont catégoriques sur le fait que cette somme doit être élevée aux alentours de 600 M$ afin de refléter la valeur croissante de chaque écurie.

Naturellement, l'arrivée de cette onzième équipe n'est pas compatible avec les intérêts personnels des dix actuelles. Pour paraphraser les réactions des team principals, certains accepteraient une nouvelle écurie si elle représente une valeur ajoutée suffisante et fait croître les revenus au lieu d'aller chercher les sponsors des concurrentes. D'autres estiment que le seul moyen de préserver l'équilibre actuel de la F1 est qu'un nouveau projet se concrétise par le rachat d'une équipe, et tant pis si personne ne veut vendre.

Certains sont allés jusqu'à affirmer que la Formule 1 n'avait pas de place pour une onzième structure dans les infrastructures actuelles, notamment dans le paddock – pendant qu'un onzième team fictif occupait un garage pour le tournage d'un film...

Andretti a déjà tenté de racheter une écurie et est passé très près de trouver un accord avec Sauber en 2021, mais un différend subsistait sur l'implication qu'allaient maintenir les actionnaires actuels.

Colton Herta, pilote Andretti en IndyCar

Par le passé, la FIA et FOM étaient unis quant à l'arrivée éventuelle d'une nouvelle écurie, mais leurs opinions ont divergé quant à l'appel à candidatures de cette année. Président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem y tenait particulièrement. Il n'y a pas eu onze écuries en Formule 1 depuis 2016, lorsque Haas a rejoint la grille, juste avant la faillite de Manor.

La FIA a donc lancé cet appel à candidatures pour 2025 et 2026, afin de laisser le temps à un éventuel projet d'être parfaitement préparé, dans un contexte où la saison 2026 sera le théâtre d'une nouvelle réglementation technique qui révolutionnera les unités de puissance et l'aérodynamique.

Formula One Management a toutefois adopté une approche plus prudente sous l'aile de Stefano Domenicali, qui a maintenu la nécessité qu'une nouvelle écurie donne une valeur ajoutée au championnat. La plupart des équipes ont manifesté leur approbation.

Bien qu'ayant reçu le feu vert de la FIA, Andretti a donc du pain sur la planche pour convaincre FOM que son projet peut apporter quelque chose à la F1. Nombre de facteurs le rendent attrayant, mais les dirigeants du championnat peuvent avoir l'impression que les critères ne sont respectés qu'en apparence.

Par exemple, FOM espérait attirer davantage de grands constructeurs en Formule 1 grâce à la réglementation 2026. Les unités de puissance turbo hybrides actuelles n'ont tenté que Honda, tandis les prochaines ont convaincu Audi de venir en tant qu'écurie d'usine, Ford ayant pour sa part apposé son nom au projet Red Bull pour cette nouvelle ère.

Andretti a également attiré un grand nom, mais pas en tant que fournisseur : General Motors a décidé de soutenir le projet avec sa marque Cadillac. Au-delà de sa gamme de berlines de luxe, celle-ci s'est forgé une réputation en sport automobile grâce à son implication en Endurance. Rejoindre la Formule 1 ne ferait qu'accroître l'identité distinctement américaine de l'écurie, celle-ci souhaitant en faire un atout dans le contexte du développement du championnat aux États-Unis.

C'est quelque chose sur quoi Haas n'a pas particulièrement tenté de capitaliser. Cette écurie anglo-italienne dans son exploitation n'a que discrètement affiché la bannière étoilée. Directeur de la Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur a estimé que la nationalité d'Andretti ne pouvait jouer en sa faveur car il y a déjà une équipe américaine en F1, mais l'approche de Haas est-elle en adéquation avec les attentes des fans américains ? La marque a peut-être de l'influence grâce à l'écurie de NASCAR qu'est Stewart-Haas Racing, mais est loin de la notoriété du nom Andretti dans le monde américain du sport auto.

Le logo Cadillac

Andretti a le mérite de s'être assuré le soutien de General Motors, bien que ce ne soit pas comme motoriste, car il est peu probable qu'un groupe propulseur Cadillac soit conçu dans un avenir proche. Mais on pourrait alors argumenter que Ford contribue simplement à financer Red Bull Powertrains plutôt que d'endosser ce rôle de motoriste...

La F1 devrait trouver de la valeur en la dyade Andretti/Cadillac rien que pour son nom, dans un contexte où il y a désormais trois Grands Prix aux États-Unis au calendrier actuel. Mais plus qu'un nom, la FIA a clairement vu la valeur de son projet technique, avec des ingénieurs vétérans tels Nick Chester et John McQuilliam. Andretti a donc le savoir-faire nécessaire pour se mettre à niveau. L'entreprise a investi dans ses infrastructures américaines pour permettre le design et la production d'une F1, tandis que certaines activités seront basées au Royaume-Uni.

Il est suggéré qu'Andretti conservera le soutien de Gainbridge, son sponsor en IndyCar, qui fait partie du géant des services financiers Group 1001 ; cela montrerait l'attractivité que détient la marque sur le marché américain.

Cela suffira-t-il à prouver que l'écurie apporterait une valeur ajoutée à la F1, comme le souhaite Domenicali ? Andretti devra montrer ses chiffres financiers, la valeur des marques qui soutiennent le projet, et espérer que la F1 soit convaincue. Mais cela dépendra de la manière dont FOM gérera le processus d'arrivée d'une nouvelle écurie selon les Accords Concorde actuels, qui expirent fin 2025. Selon cet accord, Andretti peut encore prétendre à son inscription via la taxe anti-dilution de 200 M$ ; pour 2026 et au-delà, il est probable que les autres écuries fassent monter cette somme à un niveau stupéfiant.

La pression des écuries actuelles pourrait compliquer les choses et influencer la position de la F1 dans les négociations avec Andretti, lesquelles pourraient durer des mois. Si Andretti venait à être admis en F1 en l'espace de quelques semaines, cela pourrait être considéré comme la plus grande surprise depuis que Nico Rosberg a annoncé sa retraite cinq jours après avoir remporté le titre. Peut-être encore plus grande, vu le discours récent.

Ce sera dur pour Andretti. FOM s'est mis dans une position où, si aucune concession n'est faite, les écuries actuelles seront ravies. Andretti pourrait bien échouer face au dernier obstacle après avoir surmonté tous les précédents, et ce ne serait pas dû à un défaut du projet : la pression a été mise à la F1 pour changer les critères d'accès. S'il y avait des motifs d'inquiétude légitimes quant au projet Andretti, la FIA les aurait déjà trouvés. Si l'écurie est refusée par FOM pour des raisons nébuleuses et obscures, cela ouvrira la porte à un procès, concluant de manière déplorable ce qui était pourtant une situation saine.