Confirmé pour Losail, Lawson veut surmonter la déception de 2024

Nous vous l'annoncions hier, c'est désormais officiel : Daniel Ricciardo ne participera pas au Grand Prix du Qatar, n'étant toujours pas complètement rétabli de sa fracture métacarpienne à la main gauche subie lors des essais du Grand Prix des Pays-Bas, fin août.

AlphaTauri n'a effectivement aucune raison de précipiter le retour en course du vétéran australien puisque la Scuderia peut compter sur un intérimaire qui donne satisfaction en Liam Lawson, qui a signé à Singapour le meilleur résultat de l'écurie cette saison avec la neuvième place. Lawson se réjouit d'ailleurs de ses progrès à l'extinction des feux, lui qui a gagné des places à ce moment pour la première fois à Suzuka.

"Pour la première fois depuis Zandvoort, j'ai pris un bon départ en course", commente le rookie, qui a pris la onzième place sous le drapeau à damier au Japon. "J'ai toujours su ce qui manquait. Il s'agissait juste de réussir la procédure du début à la fin, celle-ci étant très différente de ce dont j'ai l'habitude en Super Formula. C'est bien que j'aie réussi car ça a vraiment aidé, et je vais désormais continuer de travailler là-dessus pour bien faire à nouveau."

Liam Lawson (AlphaTauri)

Lawson va désormais tenter de tirer son épingle du jeu à Losail, sur une piste qu'il ne connaît pas et qu'il aura une seule séance d'essais libres pour apprivoiser en raison du format sprint.

"Je ne sais pas comment on va se débrouiller ou comment vont fonctionner les évolutions", poursuit le Néo-Zélandais, évoquant les nombreuses nouveautés apparues sur l'AT04 à Singapour, notamment les pontons. "Je pense que c'est dur à dire car nos difficultés au Japon étaient principalement dans les virages rapides, dans le premier secteur. On a encore des choses à apprendre sur notre nouveau package, et je ne suis pas convaincu que le Qatar soit le type de circuit qui convienne à notre voiture."

Quant à son avenir, Lawson fait contre mauvaise fortune bon cœur après l'officialisation du duo Tsunoda-Ricciardo chez AlphaTauri pour 2024 : "Au Japon, il a été annoncé publiquement que j'allais reprendre le rôle de pilote de réserve l'an prochain. Forcément, mon objectif est d'être en Formule 1 à temps plein ; bien que ce soit très décevant, cela reste mon objectif, et je dois désormais m'assurer de concrétiser ça à l'avenir."

"Pour l'instant, j'ai quand même cette opportunité de continuer à essayer de montrer quelque chose, et je vais m'efforcer d'en tirer le meilleur. Tant que ça dure, je vais me concentrer là-dessus, et une fois que je prendrai du recul sur la F1, je me concentrerai pleinement sur la préparation de la dernière manche du championnat de Super Formula à Suzuka, le week-end du Grand Prix du Mexique." Deuxième de Super Formula avec 86 points, Lawson est l'un des trois candidats au titre avec Ritomo Miyata (94 pts) et Tomoki Nojiri (84 pts).

