Lawson écarte définitivement l'option du baquet Williams

Auteur d'un intérim impressionnant chez AlphaTauri à la place de Daniel Ricciardo, ce dernier victime d'une fracture métacarpienne à la main gauche, Liam Lawson n'aura pas sa place sur la grille de départ de la Formule 1 la saison prochaine.

Red Bull a préféré reconduire Yuki Tsunoda avec Ricciardo du côté de Faenza, et Lawson devra donc se contenter d'un rôle de pilote essayeur et réserviste pour les écuries au taureau. Un ultime baquet reste pourtant libre chez Williams, où Logan Sargeant multiplie les accidents et voit son avenir s'assombrir, mais Christian Horner a déjà fait savoir qu'il était peu probable que la structure de Grove accepte un prêt.

Lawson, lui, a désormais écarté cette possibilité de manière catégorique : "Je suis pilote Red Bull, tous les baquets Red Bull sont remplis. Malheureusement, cela signifie que je vais être pilote de réserve pour l'instant."

Alexander Albon (Williams) devant Liam Lawson (AlphaTauri)

Interrogé par Motorsport.com sur l'impact de la confirmation du line-up, Lawson répond par ailleurs : "À vrai dire, je n'y ai pas trop réfléchi. Pour l'instant, je me concentre sur le fait de tirer le meilleur de cette opportunité. Bien sûr, mon objectif final est d'être en F1, et la meilleure manière d'y parvenir est de tirer la meilleure performance possible de ces courses. Alors peut-être que j'y réfléchirai après !"

Après avoir signé le meilleur résultat d'AlphaTauri cette saison avec la neuvième place à Singapour, Lawson a de nouveau brillé à Suzuka, sur une piste qu'il connaissait déjà pour y avoir couru cinq mois plus tôt en Super Formula. Auteur d'un dernier tour remarquable qui l'a propulsé de manière certes circonstancielle à la quatrième place de la Q1, le rookie néo-zélandais s'est classé 11e en Q2 et a pris la même position en course, juste devant son coéquipier Tsunoda.

Cependant, lorsqu'il lui est demandé s'il est satisfait d'avoir battu le Japonais, Lawson rétorque : "Pas de satisfaction. Je veux être dans le baquet, et là, je n'en ai pas. Je fais le meilleur travail possible à chaque fois que je monte dans la voiture, et je vais continuer à faire ça aussi longtemps que je roulerai."

Liam Lawson (AlphaTauri)

Quant à savoir s'il ressent la pression de donner tort au management de Red Bull, le jeune loup indique : "Je ne pense pas. L'un des points positifs d'être pilote Red Bull, ayant passé cinq ans dans ce programme, est à mon avis que c'est un programme à haute pression. On est sous la pression dès le premier jour, et maintenant j'en ai l'habitude, ça fait cinq ans. Alors les situations comme celle-ci, j'y suis préparé."

Une chose est sûre : l'état-major de Red Bull continue de compter sur son protégé pour l'avenir. "Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ait son opportunité à plein temps", assure Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, à Sky Sports F1. "Avoir ces trois-là [Lawson, Tsunoda et Ricciardo, ndlr], c'est très bien pour le groupe."

"C'est clair qu'il a fait tourner les têtes et nous a donné beaucoup de choses auxquelles réfléchir, en particulier à la suite de sa course de Singapour. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour justifier qu'il mérite un volant à plein temps mais malheureusement, trois pour deux places, ça ne passe pas."

"Il a saisi cette opportunité, et je lui ai dit vendredi : 'Tu as fait tout ce que tu pouvais faire, voire plus encore'."

Lire aussi : Sergio Pérez a été embauché pour être 2e, selon son père