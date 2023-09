Sergio Pérez a été embauché pour être 2e, selon son père

Après un début de saison encourageant où il a un temps fait illusion dans la lutte pour le titre face à Max Verstappen, Sergio Pérez enchaîne les contre-performances. À l'issue d'un Grand Prix du Japon où il a enregistré un zéro pointé après deux accrochages et un dépassement sous Safety Car, Pérez ne compte que 118 unités sur les 11 derniers rendez-vous – à comparer aux 281 points de Verstappen et même 134 de Lewis Hamilton.

Le Mexicain s'accroche néanmoins tant bien que mal à la deuxième place du championnat, et s'exprimant auprès des médias d'Amérique latine avant le départ à Suzuka, son père Antonio Pérez a vigoureusement pris sa défense – de manière quelque peu excessive. "À ce jour, le pilote de Formule 1 le plus solide s'appelle Checo Pérez", a ainsi affirmé Pérez Sr.

"La position dans laquelle se trouve Checo Pérez est celle pour laquelle il a été embauché : la deuxième place. Il n'y a qu'une place pour le champion, il faut le comprendre. Il doit travailler, il doit gagner sa place, mais tout cela a été construit pour que Max y soit, et il doit respecter ça. Si Checo rejoignait une écurie différente, il pourrait être quatrième ou sixième comme avant. Quand Checo finissait dixième, nous étions fiers qu'il ait marqué un point. Maintenant, il finit deuxième et nous sommes en colère, nous voulons qu'il soit premier. Il nous a gâtés."

"Mais tout ce que je peux dire, c'est que le Mexique aura un Champion du monde de Formule 1. Et aujourd'hui, c'est la deuxième fois que Checo est Champion du monde de Formule 1, en tant que constructeur. Il l'a déjà été, et aujourd'hui il va remporter le championnat des constructeurs de Formule 1 à nouveau."

Antonio Pérez célèbre le podium de son fils Sergio au Grand Prix du Mexique 2021

"Checo continue de combattre quelque chose que nous n'avons pas identifié. La voiture est réglée pour Max. Max roule avec tout le grip à l'avant, et Checo a roulé toute sa vie avec le grip à l'arrière. Alors Checo doit piloter la voiture d'une manière dont Max n'a pas besoin."

Cette tirade est aux antipodes des propos des principaux intéressés sur le sujet, qui ont toujours nié tout favoritisme du côté de Milton Keynes.

"Je peux dire aujourd'hui que je me sens vraiment intégré à l'équipe", déclarait Sergio Pérez en mars. "J'ai vraiment l'impression d'avoir ma place et d'être respecté. Et je pense que c'est une bonne chose pour un pilote. Je crois vraiment que je bénéficie du soutien total de l'équipe, autant que Max, et que j'aurai toutes les chances de remporter le championnat, autant que Max."

"Nous disposons désormais d'une voiture très performante, d'un package très performant et d'une voiture avec laquelle je me sens à l'aise. Il est certain que l'année dernière, lorsque nous avons commencé à développer la voiture, ou plus exactement lorsque nous l'avons mise au régime, elle convenait mieux à Max et l'écart s'est creusé. Je crois qu'en ce moment, [Max et moi] demandons les mêmes choses. Lors de ces premières courses, nous avons été très, très proches l'un de l'autre sur le plan de l'équilibre et nous avons demandé le même type d'équilibre. De ce point de vue, c'est une bonne chose pour l'instant."

Quant à Max Verstappen, il affirmait récemment au sujet d'une RB19 conçue pour optimiser son style de pilotage : "Ce sont des conneries. Ça ne marche pas comme ça. Je pilote simplement la voiture qui m'est confiée de la manière la plus rapide possible."