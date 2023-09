Un 13e GP sans points pour Valtteri Bottas en 2023

Valtteri Bottas et Zhou Guanyu ont eu à déplorer des premiers tours chaotiques et globalement mouvementés lors du Grand Prix du Japon, le week-end dernier. Le pilote finlandais a été contraint à l'abandon en raison d'une défaillance sur son auto – conséquence d’un contact avec Logan Sargeant – tandis que son équipier chinois a rallié l’arrivée à la treizième position.

Au terme du Grand Prix disputé sur le tracé de Suzuka, Alfa Romeo demeure donc toujours crédité de dix points et classé avant-dernier du Championnat du monde des constructeurs, deux unités derrière Haas et cinq devant AlphaTauri.

Sur le tracé nippon, Bottas était parvenu à bien s’élancer de la grille depuis sa modeste seizième position et s’était retrouvé à trois de front avec Esteban Ocon et Alexander Albon à l’abord du virage 1. Un contact entre les deux hommes a amené le pilote Alfa Romeo à se retrouver pris en sandwich et à détériorer son aileron avant.

Une fois celui-ci changé aux stands en même temps que son train de pneumatiques, Bottas s’est trouvé contraint de mener une course de remontée. C’est de nouveau un contact qui est néanmoins venu émailler son Grand Prix, cette fois avec Logan Sargeant, à l’épingle à cheveux, quand le pilote Williams a bloqué les roues et emmené Bottas avec lui dans les graviers. Ce dernier incident aura eu raison de son Grand Prix.

Revenant sur l'incident du premier tour, Bottas a déclaré, relayé par le site officiel de la F1 : "Oui, ce fut une petite course assez mouvementée. En fait, j’ai pris un bon départ sur la ligne ; j'étais entre deux voitures à l'entrée du virage 1, et celle de droite a commencé à serrer sur la gauche, alors à la fin, il n'y avait plus d'espace donc il y a eu une collision, et j'ai eu une crevaison à l'avant droit."

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) pris en sandwich entre Esteban Ocon et Alexander Albon

L’incident avec Sargeant qui a mis fin à sa course a finalement été celui de trop pour la résistance de sa monoplace. "Nous avons essayé [de continuer], mais il y avait trop de dégâts. La voiture était inconduisible. La suspension a été endommagée, il y avait aussi un trou dans le ponton, donc la voiture n'était pas vraiment en état de rouler. Je n'ai donc pas eu de chance avec Sargeant. J'ai juste essayé de faire la manœuvre depuis l'extérieur, mais il a probablement bloqué et a fini par me sortir."

Avec six points au compteur et autant de manches encore à disputer cette saison, Bottas occupe la quinzième position du classement des pilotes, devant son équipier.

