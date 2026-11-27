Formule 1 GP d'Italie

L'appel d'Audi contre la décision sur Tsunoda à Monza a été rejeté

Yuki Tsunoda conserve sa 10e place au Grand Prix d'Italie, après la contestation par Audi de la procédure de restart devant la Cour d'appel internationale de la FIA.

Ronald Vording

Publié: 27 nov. 2026, 17:55

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Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Plus de deux mois après le Grand Prix d'Italie, le classement de la course a enfin été définitivement confirmé. Audi estimait que Yuki Tsunoda, pilote Racing Bulls qui avait été appelé en renfort à la suite de la blessure au poignet d'Isack Hadjar et de la promotion de Liam Lawson, aurait dû écoper d'une pénalité pour une possible infraction lors du restart.

Après le violent accident de Charles Leclerc, un départ arrêté a été organisé sur le circuit de Monza. Tsunoda s'est d'abord dirigé vers le côté gauche de la grille, et donc vers le mauvais emplacement. Il a finalement effectué une manœuvre tardive pour rejoindre sa véritable place, ce qui a entraîné un tour de formation supplémentaire.

Le règlement sportif stipule qu'un pilote à l'origine d'un tour de formation supplémentaire doit prendre le départ depuis la voie des stands. S'il ne le fait pas, il s'expose à une pénalité de stop-and-go. Dans le cas de Tsunoda, le Japonais a pris le départ depuis la grille comme prévu, mais les commissaires ont décidé de ne pas donner suite à l'incident après la course.

Audi a toutefois estimé que les circonstances justifiaient de contester cette décision devant la Cour d'appel internationale de la FIA. Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg avaient terminé 11e et 12e derrière Tsunoda à Monza. Dans la lutte avec Haas pour la septième place du championnat constructeurs, un point supplémentaire aurait été bienvenu pour la marque aux anneaux.

Audi ne récupérera finalement pas ce point. La Cour d'appel internationale a annoncé que si la demande initiale d'autorisation de faire appel d'Audi avait été jugée "recevable", le recours lui-même avait ensuite été "rejeté sur le fond".

Il faudra attendre davantage pour connaître les motivations détaillées de cette décision. Par souci d'efficacité, la Cour d'appel communique toujours d'abord le verdict, avant de publier ultérieurement l'intégralité de son argumentation.

Yuki Tsunoda avait terminé 10e à Monza.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La Cour d'appel internationale renvoie simplement à la décision initiale de la FIA (document 69), qui reste donc valable. Dans ce document, les commissaires avaient retenu les arguments de Racing Bulls et précisé que Tsunoda ne pouvait pas savoir, au moment des faits, qu'il était considéré comme étant à l'origine du tour de formation supplémentaire :

"Par ailleurs, l'article B5.9.4 précise que si un pilote à l'origine du tour de formation supplémentaire est ensuite en mesure de prendre le départ de ce tour, il doit rentrer dans la voie des stands à son issue et prendre le départ depuis celle-ci. Ce n'est que si le pilote ne respecte pas cette consigne que la pénalité obligatoire de stop-and-go est appliquée."

"Autrement dit, la pénalité sanctionne le fait de ne pas rentrer dans la voie des stands et de ne pas prendre le départ depuis celle-ci. Elle ne sanctionne pas le fait d'avoir provoqué le tour de formation supplémentaire, à supposer même que le pilote en soit effectivement à l'origine."

"Un problème essentiel se pose ici : pour pouvoir respecter l'obligation de rentrer dans la voie des stands et d'y prendre le départ, un pilote doit savoir qu'il est à l'origine du tour de formation supplémentaire. Le représentant de l'équipe a évoqué des situations dans lesquelles des tours de formation supplémentaires ont été déclenchés en raison de circonstances extérieures, comme la position d'un photographe, par exemple. Dans le cas présent, aucun message n'a été transmis à l'équipe ou au pilote pour les informer qu'ils étaient à l'origine du tour de formation supplémentaire."

"L'équipe, considérant que la voiture était correctement positionnée dans son emplacement sur la grille, conformément au règlement, n'avait, selon notre appréciation, aucune raison de demander à son pilote de rentrer dans la voie des stands et d'y prendre le départ."

"Par conséquent, que le pilote ait ou non directement provoqué le tour de formation supplémentaire, l'équipe et le pilote ignoraient qu'ils étaient considérés comme étant à l'origine de celui-ci. Nous estimons donc ne pas être en mesure d'infliger une pénalité de stop-and-go dans ce cas et décidons de ne prendre aucune autre mesure."

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