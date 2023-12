Aramco devient sponsor titre d'Aston Martin en F1

Déjà très fortement impliqué chez Aston Martin, Aramco deviendra en 2024 le sponsor titre de l'écurie anglaise en Formule 1, accolant ainsi son nom à celui de l'équipe dans sa dénomination officielle. La compagnie pétrolière publique saoudienne succède ainsi à Cognizant, multinationale américaine spécialisée dans l'informatique qui aura été le sponsor titre d'Aston Martin depuis 2021.

L'écurie et Aramco annoncent ce jeudi avoir signé un nouvel accord de partenariat sur cinq ans, jusque fin 2028, et le nom officiel choisi sera ainsi Aston Martin Aramco Formula One® Team. Cette collaboration comprend la volonté également de la société saoudienne de travailler avec Honda, futur motoriste de l'équipe dirigée par Lawrence Stroll, pour fournir ses carburants et lubrifiants à l'équipe à partir de 2026.

"Nous sommes très fiers de poursuivre et de renforcer notre partenariat fructueux avec Aramco", se réjouit Lawrence Stroll, propriétaire de l'équipe. "Nous entretenons déjà une relation stratégique importante et leur soutien en tant que sponsor titre pour les cinq prochaines années est une démonstration claire de notre ambition commune."

"Depuis 2022, ils ont joué un rôle essentiel dans le parcours d'Aston Martin en Formule 1, et leur contribution ne fera que s'accentuer dans les années à venir. Nous travaillons ensemble sur plusieurs initiatives clés, dont le développement de carburants avancés pour 2026, lorsque nous entamerons notre partenariat moteur avec Honda. L'expertise et les produits d'Aramco contribueront réellement à nos performances en piste et apporteront une valeur ajoutée significative dans de nombreux autres domaines de notre entreprise, particulièrement sur notre nouveau campus AMR Technology."

Cinquième du championnat constructeurs en 2023, l'écurie Aston Martin continuera ces deux prochaines années d'utiliser l'unité de puissance fournie par Mercedes. Fernando Alonso et Lance Stroll seront une nouvelle fois les pilotes de l'équipe en 2024.

Aramco est très impliqué en Formule 1, dont l'entreprise est également un partenaire avec une présence visible sur de nombreux circuits, et ses investissements correspondent à l'influence grandissante de l'Arabie saoudite dans le sport depuis quelques années. La discipline reine se rend notamment sur le circuit urbain de Djeddah depuis fin 2021.