Aston Martin parle de développement "agressif" à Imola

Équipe surprise du début de saison 2023, quand elle avait aligné plusieurs podiums avec sa nouvelle recrue Fernando Alonso, l'écurie Aston Martin était progressivement rentrée dans le rang, faute de pouvoir maintenir son rythme de développement durant la deuxième partie de saison. Aston Martin a connu un début de campagne 2024 poussif, même si Alonso a pu inscrire des points à chaque Grand Prix, son meilleur résultat demeurant une cinquième place en Arabie saoudite. Quant à Lance Stroll, il n'a scoré qu'à deux reprises.

Avant Imola, Alonso occupait la huitième place du classement, derrière George Russell mais devant Lewis Hamilton. Quant au championnat constructeurs, l'équipe basée à Silverstone pointe à la cinquième place, mais déjà bien distancée par Mercedes, qui peut compter sur ses deux pilotes pour marquer des points. L'écurie anglaise a surtout vu ses performances fluctuer en fonction des circuits visités, rendant difficile la lecture du potentiel de l'AMR24, qui s'avère de surcroît souvent plus à son aise en qualifications avant de rentrer dans le rang en course.

À Imola, c'est toute une batterie d'évolutions qui a été introduite sur les monoplaces d'Alonso et de Stroll, afin de permettre à l'écurie de Silverstone de hausser son niveau de jeu. Des mises à jour variées qui comprennent une révision du plancher, de l'aileron avant, du diffuseur, du capot moteur, notamment. Elles sont apportées en nombre alors que le directeur technique d'Aston Martin, Dan Fallows, a expliqué que l'équipe avait identifié les raisons pour lesquelles la voiture fonctionnait mieux sur certains circuits que sur d'autres.

"Nous avons constaté que certains circuits nous conviennent mieux que d'autres et c'est une chose sur laquelle nous nous sommes concentrés en essayant de nous assurer que nous pouvons être performants partout", a commenté ce dernier. "Nous sommes à l'ère des voitures à effet de sol qui ont des fenêtres de performance spécifiques et nous essayons toujours d'élargir ces fenêtres. On veut donc s'assurer que lorsqu'on apporte une évolution, elle est performante dans toutes les conditions."

Fellows a ainsi expliqué que l'expérience des mois passés a permis à Aston Martin de s'engager dans un programme de développement "assez agressif".

"Nous avons réalisé que nous pouvions pousser les choses plus loin qu'auparavant et que nous devions être un peu plus prudents sur certains points", a-t-il continué. "Cela a été une expérience d'apprentissage et je pense que nous sommes un peu plus confiants maintenant que ces améliorations fonctionnent. Elle est assez agressive. Nous savions que nous avions une voiture avec laquelle nous avions beaucoup d'opportunités en début de saison, nous voulions nous assurer que nous avions des améliorations continues. C'est probablement la plus importante à ce jour. Mais cela fait partie de notre plan et nous voulons continuer dans cette voie lors des prochaines courses."

Lors des Essais Libres 1 à Imola, les Aston Martin se sont classées 10e et 12e, Alonso devançant Stroll. Des résultats assez similaires en EL2, où l'Espagnol a signé le 10e chrono à nouveau, alors que le Canadien pointait au 13e rang.

Propos recueillis par Jonathan Noble