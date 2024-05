EL1 - Leclerc aux commandes, Verstappen brouillon

La F1 est de retour en Europe ! Le circuit d'Imola, dont le monde de la discipline reine a beaucoup parlé ces dernières semaines dans le souvenirs des tragiques événements du week-end du GP de Saint-Marin 1994, accueille comme il y a 30 ans la première épreuve de l'année sur le Vieux continent. La piste a d'ailleurs été modifiée, ou plutôt ses extérieurs l'ont été, avec un agrandissement voire un ajout de bacs à gravier à Piratella, Acque Minerali et à la Variante Alta, ainsi que la modification des vibreurs sur la plupart des virages.

Au moment où le feu passe au vert, il fait 23°C dans l'air et 43°C sur la piste, sous un ciel plutôt dégagé. Fernando Alonso est le premier en piste, bientôt suivi par une palanquée de pilotes, dont Oliver Bearman qui dispute la première de ses six séances d'essais libres prévues cette année volant de la Haas, en lieu et place de Kevin Magnussen. Le Danois aura au moins comme satisfaction de ne pas risquer la suspension dès cette première séance du week-end, puisqu'il est en effet sur la sellette après son week-end turbulent de Miami.

Esteban Ocon, au volant d'une Alpine qui n'a pas évolué, signe le premier temps en 1'22"247, une marque qui est bien entendu vite supplantée par plusieurs autres pilotes. Les Mercedes sont les premières à passer sous la barre des 1'20, George Russell inscrivant 1'19"704, 0"005 devant Lewis Hamilton. Néanmoins, les références chronométriques sont évidemment loin d'être fixées puisque Hamilton et Oscar Piastri passent quelques minutes plus tard sous la barre des 1'19.

Chaussé des tendres, après 10 minutes de roulage, Max Verstappen prend la tête en 1'18"606, 0"008 devant Sergio Pérez. Alors que Tsunoda sort un peu trop large dans les derniers virages et mord dans les graviers, Russell abaisse le meilleur temps avec 1'18"193 (mediums). Hamilton se fait également surprendre à Piratella, en mettant deux roues hors piste.

Au quart d'heure de roulage, Russell continue d'améliorer en 1'17"909 (mediums), 0"141 devant Verstappen (tendres). Piastri se rapproche à 0"042 et Hamilton à 0"099. C'est peu après la fin du tour du Britannique qu'une Williams s'immobilise hors piste à la sortie d'Acque Minerali, visiblement en raison d'un problème technique. Le drapeau rouge est déployé pour l'évacuer.

La séance reprend avec encore 35 minutes au compteur. Équipé des tendres, Charles Leclerc se hisse tout en haut du classement, en 1'17"438, avant d'être délogé par Carlos Sainz, qui fait mieux de 0"318. Le Monégasque parvient à se rapprocher à 0"193, alors que Hamilton est troisième provisoire à 0"288, lui aussi avec les gommes à flancs rouges. Daniel Ricciardo est auteur d'un gros tout droit dans les derniers virages, sans gravité mais avec graviers. Quant à Lando Norris, il est visiblement victime d'un problème technique qui l'oblige à rentrer au stand.

À 25 minutes du drapeau à damier, Russell retrouve les commandes en 1'17"094 (tendres) mais Leclerc ne lui laisse pas ce plaisir très longtemps, avec 1'16"990. Pendant que le Monégasque terminait son tour, Hamilton a connu un tête-à-queue sans conséquences graves à la sortie d'Acque Minerali. Il faut attendre un quart d'heure avant la fin de séance pour voir Verstappen se lancer dans un tour en pneus tendres, le Néerlandais réalisant un temps à 0"250 de Leclerc, 0"007 derrière son équipier.

Comme de coutume, la fin de séance voit les pilotes entamer le travail de longs relais. Verstappen continue pour sa part d'attaquer mais commet une erreur dans la Variante Alta alors qu'il était en avance sur le meilleur chrono. Norris reprend la piste dans les derniers instants après une immobilisation dans le stand McLaren, ce qui lui permet de remonter progressivement dans la hiérarchie. Décidément décidé à signer le meilleur temps, Verstappen se relance juste avant la fin de séance en prenant le record du premier secteur... pour finalement tirer tout droit dans les graviers dans Acque Minerali, visiblement peu satisfait de sa Red Bull RB20 évoluée en ce début d'épreuve.

La séance s'achève sans amélioration notable.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Essais Libres 1