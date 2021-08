Aston Martin retire son appel, Vettel définitivement disqualifié

Les résultats du Grand Prix de Hongrie vont pouvoir être définitivement entérinés, et la disqualification de Sebastian Vettel ne sera désormais plus remise en cause. Après quelques jours de réflexion, Aston Martin a choisi de retirer son appel et d'en rester là, perdant ainsi le bénéfice des 18 points qu'avait dans un premier temps inscrit son pilote en terminant deuxième à Budapest.

Après les festivités du podium, le quadruple Champion du monde avait été disqualifié par les commissaires, les délégués techniques n'ayant pu prélever que 0,3 litre de carburant alors que l'échantillon post-course doit être d'au moins un litre.

Rapidement, l'écurie de Silverstone avait fait part de son intention de faire appel, puis l'avait confirmé quelques jours plus tard. Elle avait également sollicité un droit de révision auprès des commissaires et le dossier a été étudié lundi dernier. Après avoir reconnu que le réservoir ne contenait finalement plus suffisamment de carburant, contrairement à ce que laissaient penser les données de la télémétrie au soir du Grand Prix de Hongrie, Aston Martin a démontré que cette infraction était consécutive à un dysfonctionnement du système de carburant sur la monoplace.

Cet argument n'a toutefois pas été considéré comme une "nouvelle preuve" par les commissaires, ne menant donc pas à une réouverture de l'enquête. Les officiels ont en effet indiqué que la recherche de la cause de l'infraction ne remettait pas en cause le fait que le règlement n'avait pas été respecté, et qu'Aston Martin aurait dû démontrer qu'il restait au moins un litre dans le réservoir pour convaincre.

Malgré ce premier revers, Aston Martin était en droit de maintenir sa contestation du résultat et de porter l'affaire devant la Court d'appel internationale de la FIA, avec probablement peu de chances d'obtenir gain de cause. Ce jeudi, l'équipe anglaise a donc décidé de s'en tenir à la décision des commissaires.

"Après avoir examiné notre position et pris note du verdict des commissaires de la FIA selon lequel il y avait de nouvelles preuves claires d'une défaillance du système d'alimentation en carburant, nous avons néanmoins retiré notre appel car nous pensons que cela l'emporte sur les avantages d'être à nouveau entendu", a indiqué Aston Martin dans un communiqué.

La disqualification de Vettel a plusieurs incidences au championnat, notamment dans la lutte pour le titre mondial puisque la deuxième place récupérée par Lewis Hamilton lui permet de compter finalement huit points d'avance sur Max Verstappen.

