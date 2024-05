Aston Martin demande la révision de la pénalité d'Alonso en Chine

Aston Martin a demandé un droit de révision de la pénalité infligée à Fernando Alonso au terme de la course sprint du Grand Prix de Chine. Contraint à l'abandon après un accrochage avec Carlos Sainz dans les derniers tours de cette épreuve courte, la première de la saison, le double Champion du monde avait écopé par la suite d'une sanction de 10 secondes. Ce temps étant ajouté à celui de sa course, il n'a pas eu de réelle conséquence sportive, mais la sanction s'accompagnait de trois points de pénalité sur la licence du pilote espagnol.

À Shanghai, les commissaires avaient "déterminé que la voiture 14 a provoqué une collision avec la voiture 55 au virage 9" et que la sanction se justifiait par les "directives sur les normes de pilotage, qui ont été convenues avec les équipes".

Fernando Alonso et Carlos Sainz avaient été entendus par les commissaires avant que la décision ne tombe, et les vidéos et outils de télémesure ont également été utilisés parmi ce qui était à disposition du panel lors de l'audience. Toutefois, l'écurie Aston Martin considère qu'elle est en possession d'un élément nouveau qui pourrait inverser la décision. C'est ce premier point que devront clarifier les commissaires, qui se réuniront à nouveau par visioconférence vendredi 3 mai, en marge du Grand Prix de Miami.

Conformément à la procédure, s'il estime qu'un "nouvel élément significatif et pertinent, qui n'était pas disponible au moment de prendre la décision" est porté à leur connaissance, ils pourront ouvrir une nouvelle enquête. Dans le cas contraire, la demande de révision formulée par Aston Martin sera purement et simplement rejetée.

L'écurie et son pilote ne sont pas en mesure d'obtenir un meilleur résultat même si la pénalité de 10 secondes est annulée. Pour l'heure, Aston Martin n'a pas précisé le raisonnement derrière cette requête.

Néanmoins, on peut supposer trois motivations qui expliqueraient ce recours : faire annuler les trois points de pénalité sur la licence de Fernando Alonso, qui en compte déjà 6 sur les 12 possibles avant un risque de suspension sur une durée de 12 mois ; démontrer que Carlos Sainz est responsable de l'accrochage et entraîner une éventuelle sanction pour le pilote qui avait pris la cinquième place du sprint ; obtenir une clarification quant aux standards de pilotage et aux règles appliquées par les commissaires.

Par la voix de son directeur Mike Krack, l'écurie de Silverstone a également dénoncé il y a quelques jours la sévérité des commissaires envers ses pilotes mais aussi et surtout l'irrégularité des sanctions.