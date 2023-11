Audi ne compte pas renoncer à la F1, insiste Sauber

Audi a annoncé l'année dernière le rachat de l'écurie Sauber en vue de son entrée officielle en Formule 1, en tant que constructeur et motoriste, en 2026. Depuis lors, cependant, la marque aux anneaux s'est tenue à l'écart des projecteurs et montrée peu loquace concernant ses progrès.

Une stratégie de communication qui a suscité des interrogations sur l'engagement d'Audi. Au début de l'année, il a été spéculé que le constructeur avait pris du retard dans le développement de son groupe propulseur. Plus récemment, la presse allemande a rapporté qu'Audi envisageait même de renoncer à son projet F1.

Alessandro Alunni Bravi, représentant de la structure portant actuellement le nom d'Alfa Romeo, a toutefois fermement démenti ces rumeurs, expliquant que l'approche discrète d'Audi avait de bonnes raisons d'être.

"Audi a un engagement fort en Formule 1 et, bien sûr, avec Sauber, cet engagement découle d'une décision non seulement du conseil d'administration d'Audi, mais aussi du conseil consultatif d'Audi et du conseil de surveillance d'Audi/Volkswagen", a commenté Bravi. "Il s'agit donc d'une décision de groupe et l'engagement est là."

"La raison de ce manque de communication est simple. Nous sommes Alfa Romeo F1 Team Stake. Jusqu'à la fin de l'année, nous sommes donc limités dans notre communication sur l'équipe, sur l'avenir, sur l'implication d'Audi, et nous respectons totalement Alfa Romeo pour ça. Nous ne voulons pas faire d'annonce ou plus que ce qui est strictement lié à la course et au championnat. L'engagement, comme je l'ai dit, est là."

Alors que la prise de contrôle totale de Sauber par Audi est planifiée par étapes et ne sera pas achevée avant 2026, Bruni a réfuté un quelconque changement en matière d'investissement avant que le constructeur allemand ne prenne entièrement les rênes.

"Nous travaillons dur pour développer la structure de l'équipe", a-t-il déclaré. "Nous avons mis en place un plan de recrutement solide. James Key [le nouveau directeur technique, ndlr] en est une, mais nous avons chaque semaine de nouvelles arrivées."

"Il ne s'agit pas de l'implication d'Audi dans le financement de l'équipe ou dans le soutien de ce processus de développement. Nous avons deux propriétaires, deux actionnaires. Il y a une gouvernance en place en fonction des différentes étapes de la transaction qui sera achevée avant la saison 2026. Nous continuons à suivre le plan d'investissement, conformément à la gouvernance qui a été convenue."