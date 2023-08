Bottas commence doucement à s'imaginer dans le projet Audi F1

Valtteri Bottas sait que l'échéance est encore éloignée, mais il voit de plus en plus de sens à la perspective d'accompagner le projet Audi en Formule 1, à compter de 2026. Aujourd'hui sous contrat avec Alfa Romeo, équipe exploitée par Sauber et futur cadre de l'écurie d'usine Audi, le Finlandais admet que les difficultés rencontrées sont nombreuses en cette période de transition. À court terme, son avenir s'inscrit toujours à Hinwil puisqu'il dispose d'une option pour rester en 2024, si ce n'est 2025. Viendra ensuite l'heure de la marque aux anneaux.

Depuis qu'il a quitté Mercedes pour Alfa Romeo à l'issue de la saison 2021, Valtteri Bottas n'a jamais trop voulu se projeter. Une tendance qui évolue peu à peu à mesure que les mois passent. Celui qui aura 36 ans quand Audi arrivera en Formule 1 s'y verrait-il ? "Plus j'y pense, oui", répond-il. "Pour moi, c'est une période intéressante pour l'équipe."

"Quand tu es concentré sur le présent, tu ne veux parfois pas réfléchir trop loin, mais si j'y réfléchis vraiment, et si je pense au projet à long terme, alors ça a du sens", confirme-t-il. "Et pour moi, ce serait vraiment motivant d'en faire partie. On verra, c'est encore un peu loin. Je suis sûr que l'on finira par avoir des discussions, mais pas encore."

Pour Sauber, la phase actuelle est complexe et, sportivement, l'équipe peine à redresser la barre après une deuxième partie de saison qui l'a vu plonger l'an passé. À la trêve, Alfa Romeo pointe péniblement au neuvième rang du championnat constructeurs, avec 9 points au compteur. Valtteri Bottas écarte toutefois l'hypothèse selon laquelle gérer à la fois l'immédiateté avec Alfa Romeo et préparer l'avenir avec Audi se ferait au détriment du très court terme.

"Vu de l'extérieur, on pourrait croire que tout le monde attend juste l'arrivée d'Audi, mais ce n'est pas le cas", assure le Finlandais, qui devrait toujours faire équipe avec Zhou Guanyu en 2024. "Tout le monde est à fond, tout le monde redouble d'efforts. Nous ne sommes pas à l'arrêt. C'est juste que désormais, le peloton est très concurrentiel et si tu ne démarres pas la saison à ce niveau, alors ce n'est pas facile de revenir. On multiplie les efforts, on ne reste pas les bras croisés."