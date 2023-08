Cette approche unique de Toyota en WRC qui devrait inspirer Alpine F1

L'implication des constructeurs automobiles dans la gestion de leurs programmes sportifs est aujourd'hui débattue en raison des mouvements qui agitent Alpine en Formule 1 à la manière d'un club de football. Pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que sept directeurs d'équipe se sont succédé en dix ans à Enstone, et que ce n'est pas de nature à créer la stabilité nécessaire au succès.

L'écurie pourrait beaucoup apprendre de la façon dont Toyota a abordé le WRC, plus particulièrement de la passion et la singularité avec laquelle Akio Toyoda, président de l'une des plus grandes entreprises au monde, gère cette conquête du rallye mondial. Son idée fixe est simple mais explique en grande partie les trois titres mondiaux chez les constructeurs et quatre chez les pilotes de Toyota depuis 2019. La marque avait fait son retour en WRC en 2017, après une absence longue de 17 ans.

"Les gens qui sont au plus près de là où ça se passe sont ceux qui en savent le plus, donc on devrait laisser les gens qui en savent le plus faire leur travail", explique-t-il à Motorsport.com. "Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que je fais ici sur le rallye, ainsi que dans l'entreprise Toyota, ça s'applique aux deux."

Les constructeurs s'engagent en compétition pour vendre des voitures et utiliser l'expérience et la technologie acquises à travers ces programmes. La victoire aide à concrétiser cet objectif. Et naturellement, sa conquête s'accompagne d'un investissement financier important, et donc d'une pression sur les résultats.

Alpine s'est mis lui-même cette pression en fixant, via son ancien PDG Laurent Rossi, un plan de 100 Grands Prix pour rejoindre les avant-postes en F1. Avant même d'être à mi-chemin, la direction a décidé de procéder à un nouveau remaniement de l'organigramme et Otmar Szafnauer n'aura tenu que 18 mois à la tête de l'écurie. Un départ consécutif à une divergence de vision entre les dirigeants de l'équipe et le constructeur quant au timing des objectifs à tenir.

Par comparaison, depuis que Toyota a annoncé son retour en WRC, le seul changement de management significatif est intervenu en 2021 quand Tommi Mäkinen, acteur important de la mise en place de la structure, a laissé sa place de directeur d'équipe à Jari-Matti Latvala.

Jari-Matti Latvala a eu l'opportunité de renouer avec le pilotage en WRC.

Les constructeurs veulent un succès quasi immédiat dès qu'ils investissent en sport automobile, c'est dans leur nature. Néanmoins, il est presque impossible d'espérer conclure un tel succès du jour au lendemain. Lutter pour un titre mondial demande du temps, un environnement de travail sain et, plus que tout, la confiance entre le constructeur et l'écurie.

Akio Toyoda, petit-fils du fondateur de Toyota, en est le parfait exemple. Son style de management a été mis en lumière le week-end dernier lors du Rallye de Finlande, où il a endossé le rôle de directeur d'équipe. Une pige révélatrice de son caractère, puisqu'il a permis à Jari-Matti Latvala de reprendre le volant le temps d'une épreuve sur son sol natal, en guise de récompense.

Akio Toyoda est l'un des patrons les plus passionnés et les plus investis en sport automobile. C'est grâce à lui que Toyota a fait son retour en WRC il y a six ans. "Je ne vais pas vous mentir, j'aime le WRC comme un gosse aime les glaces", confie-t-il. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est une véritable passion qui l'a même amené à piloter en compétition des voitures de sa marque. Quand Akio Toyoda met le pied en sport automobile, il affiche un sourire radieux et une énergie positive inépuisable destinée à mener l'équipe au succès.

"Il y a deux raisons pour lesquelles je voulais revenir en WRC", dit-il. "La première, c'est que je voulais qu'on puisse y participer afin d'utiliser cette expérience pour faire de meilleures voitures, et la seconde concernait le développement des ressources humaines. Si l'on perd une de ces deux raisons, on perd notre raison d'être, et c'est pourquoi je peux dire que cet engagement en WRC sera à long terme de la part de Toyota."

En Finlande, Motorsport.com a pu être le témoin du style de management d'Akio Toyoda, et l'on comprend pourquoi Toyota connaît un tel succès en WRC. Cela s'appuie sur le fait de permettre au personnel de faire son travail au mieux de ses capacités, dans un sentiment palpable d'unité collective. Sa devise "One team, one dream" (une équipe, un rêve) s'est illustrée quand il s'est rendu systématiquement au parc d'assistance pour parler à son personnel et accorder des interviews. Il encourageait ses pilotes sur les spéciales et à l'assistance.

Toyota cultive une très forte éthique de travail et un sens approfondi du collectif.

"Je me sens vraiment comme chez moi ici", observe-t-il. "Je prends la mesure de notre équipe et de tous les membres qui font leur travail. Avant d'accepter ce rôle de directeur d'équipe, je ne voulais pas les déranger [les pilotes] car ils savent ce qu'ils font. Ce sont des professionnels, donc mon unique objectif est d'encourager les pilotes. Je suis aussi un pilote, mais je veux savoir ce que le directeur d'équipe veut leur dire pour les motiver."

"La première mission consistait à parler aux membres de l'équipe. En plus des habituelles salutations matinales, je leur ai simplement dit trois choses : 'Une équipe', 'Ne jamais abandonner', et 'On déteste perdre'. Et j'ai appris un mot de plus en finlandais cette fois-ci : SISU [qui veut dire courage]."

Cette unité, selon Akio Toyoda, a été parfaitement incarnée par le Champion du monde Kalle Rovanperä, capable de donner des conseils à son coéquipier Takamoto Katsuta, auteur d'un scratch et de son premier podium en Europe.

"Par exemple, juste après que Takamoto soit arrivé, il a dit qu'il avait reçu des conseils de Kalle", confirme le grand patron. "Nous n'avons malheureusement pas pu réparer la voiture de Kalle mais il a participé avec tous les membres de l'équipe, et ça me rend fier, en tant que directeur et propriétaire de l'équipe, de voir que les gens peuvent s'entraider. C'est ça, notre équipe. Ça montre vraiment que nous ne faisons qu'un. Je suis encore une fois reconnaissant envers Jari-Matti, qui a construit et dirige une si grande équipe. Je tiens à le remercier, ainsi que l'équipe, pour cette semaine extraordinaire."

"En étant directeur d'équipe par intérim, j'ai pu me rendre compte du travail très difficile que fait chaque membre de l'équipe, dans chaque domaine. Jari-Matti sera de retour à ce poste pour les autres rallyes. On continuera à travailler et à nous battre ensemble, avec ces mots d'ordre particuliers : 'Une équipe', 'Ne jamais abandonner', 'On déteste perdre', et 'SISU'."

Et travailler directement avec Akio Toyoda, comment est-ce ? Jari-Matti Latvala est peut-être le mieux placé pour répondre à cette question.

"C'était très agréable de travailler avec lui", assure-t-il. "Il m'a dit de profiter, d'être relax et de sourire. C'est impressionnant de voir qu'il est venu aux rencontres avec la presse, aux séances d'autographes, il a fait les interviews et il était présent sur les spéciales. Il est rare de voir le dirigeant d'un constructeur automobile aussi enthousiaste et prêt à faire ce genre de boulot. Ça fait partie de notre succès."

Sans aucun doute, chaque constructeur cherchant à réussir en sport automobile, quelle que soit la discipline, pourrait trouver une réelle inspiration dans l'approche d'Akio Toyoda.

Akio Toyoda n'a pas volé sa douche au champagne sur le podium du Rallye de Finlande !