Pérez : Alpine n'a pas donné "le temps nécessaire" à Szafnauer

Sergio Pérez estime qu'Otmar Szafnauer n'a pas eu suffisamment de temps pour faire ses preuves à la tête d'Alpine, écurie dont il a quitté la direction à l'issue du Grand Prix de Belgique, juste avant la trêve estivale. Après un mandat d'à peine plus d'un an, il a fait les frais d'un énième remaniement sur fond de crise de résultats, dans la foulée du départ de son PDG Laurent Rossi.

L'ex-directeur de l'écurie d'Enstone s'est notamment retrouvé en désaccord sur la feuille de route destinée à mener Alpine vers le haut de la grille, lui-même estimant qu'il fallait allonger les délais dans une discipline où son expérience lui a montré par le passé que rien ne changerait du jour au lendemain. Cette divergence de vision a conduit à la séparation inéluctable, accompagnée du départ de l'historique directeur sportif Alan Permane.

Cette double nouvelle a plutôt eu l'effet d'une onde de choc dans le paddock, où les compétences d'Otmar Szafnauer et Alan Permane ont été saluées par de nombreux acteurs les ayant côtoyés. La seule voix dissonante, et non des moindres, est venue de Fernando Alonso, qui a réglé ses comptes avec son ancien patron la semaine dernière en critiquant sévèrement le bilan d'Otmar Szafnauer et l'incitant à "se taire".

Avant de rejoindre Alpine, Otmar Szafnauer a œuvré du côté de Silverstone chez Force India, écurie devenue ensuite Racing Point et Aston Martin. Une structure au sein de laquelle il a eu sous ses ordres un certain Sergio Pérez. Le Mexicain, qui a décroché sa première victoire en Formule 1 à Sakhir en 2020 sous le commandement de l'Américain, ne doute pas des qualités de celui-ci et fait aujourd'hui partie des plus étonnés.

"J'ai été surpris par cette décision, compte tenu du laps de temps dans lequel ça s'est fait", observe le pilote Red Bull. "Otmar est quelqu'un de formidable, et n'importe quelle personne à ce poste doit avoir le temps. Je pense qu'Otmar a manqué de temps pour réellement démontrer son potentiel qui, je le sais, est immense, car j'ai vu ce qu'il a fait dans d'autres écuries avec des budgets très limités, ainsi qu'avec des budgets qui l'étaient moins."

"Je pense que c'est dommage qu'ils l'aient laissé partir mais d'un autre côté, celui qui lui succédera devra avoir le temps nécessaire car tout prend énormément de temps en Formule 1."

Propos recueillis par Jonathan Noble