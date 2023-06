Leclerc finalement autorisé à porter le casque de Gilles Villeneuve

Charles Leclerc a dévoilé ce vendredi un casque rendant hommage au légendaire Gilles Villeneuve, mais il n'avait pas averti la famille Villeneuve de ce projet. Malgré les intentions honorables de ce geste, les droits du design en question sont réservés, et le fait que les sponsors actuels de la Scuderia y apparaissent pouvait donc poser problème.

Après avoir porté ce casque en Essais Libres 1, Leclerc a été informé de la position de la famille Villeneuve par Jacques, qui est présent dans le paddock de Montréal en tant que consultant TV. Les droits à l'image de Gilles Villeneuve sont contrôlés au nom de la famille par la sœur de Jacques, Mélanie ; Leclerc lui a téléphoné vendredi soir pour s'excuser de ne pas avoir prévenu la famille en avance.

Mélanie et sa mère Joann ont été invitées par Ferrari à Montréal ce samedi et ont accepté de laisser Leclerc utiliser le casque pour la suite du week-end. "Charles a été très gentil à ce sujet", indique Mélanie à Motorsport.com. "Nous n'avons pas d'objection. C'est un bel hommage."

Pour sa part, Jacques Villeneuve insiste sur la déception de la famille de ne pas avoir été consultée en avance. "C'était juste une grande surprise de voir le casque hier, car personne n'avait appelé la famille", commente le Champion du monde 1997 à notre micro. "Ce sont surtout ma mère et ma sœur qui sont impliquées là-dedans. Mais nous étions stupéfaits. Et quand Lewis [Hamilton] a porté le casque d'Ayrton Senna, la famille était évidemment impliquée, car ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça."

"Mais j'ai ensuite discuté avec Charles et il a dit : 'Oh, désolé, je n'y ai pas pensé'. Puis je crois qu'il a discuté avec ma sœur, et tout paraît propre. C'était donc juste la manière de faire les choses : on commence par consulter les personnes impliquées. C'est tout. Ce n'est pas un énorme problème, mais ça a été fait sans qu'aucun d'entre nous ne soit au courant."

Jacques souligne les problèmes commerciaux liés aux designs des casques : "Les gens ne se rendent pas compte qu'il faut penser aux droits. Si l'on prend une marque et qu'on l'associe à n'importe quoi, on a ses avocats sur le dos. Là, c'est évidemment un peu différent. Mais maintenant, il y a une photo du casque de mon père avec des sponsors qui sont liés au casque actuel et qui ne devraient pas y être. C'est un peu ça, la zone grise. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier en premier, en discuter et le faire comme il faut. Je pense que tout cela a été clarifié."