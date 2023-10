L'avenir de Pérez assuré par Red Bull même s'il perd la deuxième place

Après un début de saison prometteur en 2023, où il a un temps tenu la dragée haute à Max Verstappen, Sergio Pérez a perdu pied. Depuis le Grand Prix de Monaco, le vétéran mexicain n'a marqué que 135 points, moins que Lewis Hamilton (145) et Lando Norris (149). Surtout, ses performances en qualifications sont très médiocres : sur cette période, son classement moyen dans l'exercice du tour lancé est de 9,59 au volant d'une monoplace qui fait pourtant partie des plus dominatrices de tous les temps en Formule 1.

Forcément, ces difficultés ont entraîné des spéculations sur le contrat de Pérez avec Red Bull Racing pour 2024 – en particulier dans le contexte où il pourrait perdre la deuxième place du championnat des pilotes, même si la disqualification de Lewis Hamilton à Austin lui a donné un confortable matelas de 39 longueurs au lieu de 19. Cependant, le directeur d'équipe Christian Horner affirme que l'avenir de son pilote est assuré.

lorsqu'il lui est demandé si l'avenir de Pérez dépend d'une deuxième place au championnat, Horner répond : "Il n'y a pas de prérequis de ce genre. Nous n'avons jamais fini premier et deuxième du championnat. Nous avons fini premier et troisième quelques fois avec Mark [Webber] et Sebastian [Vettel], ainsi que l'an dernier avec Max et Checo. Avec cette voiture, ce serait fantastique, lors d'une telle saison, si nous pouvions finir premier et deuxième. Mais il n'y a pas de prérequis pour Checo comme quoi il devrait finir deuxième ou ne serait pas dans la voiture l'an prochain. Ça n'a jamais été discuté."

Christian Horner et Sergio Pérez (Red Bull)

Pérez avait déjà failli décrocher cette deuxième place en 2022 ; elle ne lui avait échappé que pour trois points face à Charles Leclerc. Dans tous les cas, il va devoir se ressaisir afin de prouver qu'il demeure capable d'obtenir des résultats solides.

"Nous connaissons Checo", poursuit un Horner qui se veut rassurant. "Si l'on regarde les performances de Checo en première partie d'année, à Bahreïn, c'était très, très serré avec Max. En Arabie saoudite, c'était une très belle course où ils se sont vraiment poussés dans leurs retranchements mutuels, c'était très serré. Sa course en Azerbaïdjan, où il a remporté le sprint et le Grand Prix… voilà le genre de performance dont nous le savons capable. Je pense qu'il faut juste qu'il retrouve cet état d'esprit et que nous tirions le meilleur de son potentiel afin qu'il renoue avec ce niveau de performance."

Quant à choisir le pilote qui épaulera Max Verstappen en 2025 : "Nous ne manquons certainement pas d'options. Bien sûr, nous avons largement le temps d'étudier et d'évaluer ça, mais il y a énormément de facteurs qui entrent en compte." Daniel Ricciardo est ouvertement candidat au second baquet Red Bull ; nul doute qu'il ne sera pas le seul.

Propos recueillis par Jonathan Noble

