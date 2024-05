L'avenir de Pérez en suspens après les performances de Tsunoda

Lors d'un week-end où Red Bull a dû ajuster considérablement ses réglages de hauteur de caisse pour faire face à l'aversion de la RB20 pour les vibreurs, l'accident de Sergio Pérez en fin de troisième séance d'essais libres a contraint Max Verstappen à aborder les qualifications sans aucune préparation de tour rapide en pneus tendres. Bien que cela n'ait pas empêché le Néerlandais de signer la pole, Pérez n'a pas réussi à se qualifier pour la Q3, après avoir dû passer des pneus tendres usés aux pneus tendres neufs et avoir commis une erreur coûteuse dans l'épingle de Tosa, dont il n'a pas pu se remettre.

Yuki Tsunoda, quant à lui, a terminé troisième en EL2 et a répété ce résultat en Q2. Cela a suscité des attentes quant à ce qu'il pourrait réaliser avant la course à Imola, à seulement 14 km de la base de Faenza de l'équipe Visa Cash App RB. Le pilote japonais profite d'un week-end de Grand Prix classique par rapport aux deux manches précédentes, ce qui lui permet de se sentir plus calme dans l'ensemble.cSamedi, lors des qualifications, Tsunoda a déclaré qu'il "aurait certainement pu faire beaucoup mieux que ça" dans son dernier tour de Q3 puisqu'il a terminé septième. Il a toutefois battu Lewis Hamilton.

"L'équipe m'a donné une si belle voiture depuis la première séance d'essais et je me suis senti en confiance tout au long de la semaine", a-t-il ajouté. "Sans cela, je n'aurais pas pu obtenir ce résultat avec un seul train de pneus en Q2. Je suis très heureux et je les remercie. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à une telle performance de la voiture. Nous voyons une grande différence par rapport aux courses précédentes avec les cinq premières équipes. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre pour l'avenir, parce que oui, je ne m'attendais pas à un moment comme celui-ci. Peut-être le pouvoir de la course à domicile ?"

Tsunoda, qui s'exprimait après les qualifications à Imola, a également salué les progrès réalisés par le nouveau personnel de l'ancienne équipe AlphaTauri en 2024, à commencer par le directeur de l'équipe, Laurent Mekies. Après la course de Miami, où VCARB a apporté des évolutions au plancher et au diffuseur de sa monoplace et où Tsunoda a terminé septième du Grand Prix, Mekies a déclaré que le Japonais avait "fait un grand pas en avant cette année".

L'avenir de Pérez remis en question ?

Sergio Pérez a été éliminé en Q2 à Imola. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Bien que l'incertitude sur l'avenir de Verstappen chez Red Bull puisse être mise de côté, les diverses difficultés de Pérez à Imola montrent à quel point l'écurie autrichienne doit prendre une décision difficile pour son seul baquet disponible en 2025.

L'équipe championne en titre a décidé il y a quelques temps de voir si le Mexicain pouvait maintenir un début de saison relativement solide. Sa contre-performance lors des qualifications en Australie a entraîné des difficultés dans le peloton et n'a donc pas permis de sauver une victoire que le problème de freins de Verstappen avait mis en péril. Des moments comme ceux qui se sont produits à Imola samedi rendent les arguments en faveur du maintien de Perez beaucoup plus difficiles. Dans le même temps, si Tsunoda a brillé, cela ne suffira peut-être pas à lui permettre d'obtenir une promotion en 2025.

Avant 2024, l'équipe de Christian Horner était ouverte à un retour de Daniel Ricciardo, ce qui a été compliqué par la forme irrégulière de l'Australien depuis le début de l'année. Helmut Marko, le conseiller en sport automobile de Red Bull, bien qu'impressionné par le comportement plus calme de Tsunoda à la radio ces derniers temps, doit encore être convaincu de son potentiel ultime. VCARB a travaillé spécifiquement avec Tsunoda pour l'aider à éviter les moments de colère après les échecs qu'il a souvent connus dans le passé.

De plus, il y a la disponibilité de Carlos Sainz, qui quittera Ferrari à l'issue de la saison. Bien qu'il ait été éclipsé par son coéquipier Charles Leclerc à Imola jusqu'à présent, il est considéré comme un cran au-dessus de Tsunoda ou de Ricciardo si Red Bull devait se passer de Pérez. Mais compte tenu de sa forme jusqu'à présent en Émilie-Romagne, Tsunoda devrait au moins se réjouir de sa belle performance sur un circuit brutal et délicat, mis en évidence par les difficultés de Pérez au volant de la meilleure voiture de la saison.

Avec Lucas Huaumé