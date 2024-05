Qualifs - Verstappen en pole position, Alonso en fond de grille

Après les trois séances d'essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Ferrari et McLaren se sont montrés comme les favoris pour la pole position, avec des Red Bull un peu plus en retrait depuis le début du week-end. Charles Leclerc a dominé la journée de vendredi avant de voir un doublé de McLaren lors de l'ultime séance d'essais ce samedi, perturbée par un drapeau rouge dans les dernières minutes.

Q1 - Verstappen le plus rapide, Alonso dernier

Dans cette Q1, Esteban Ocon a signé le premier temps référence en 1'16''645 mais il a été directement battu par Charles Leclerc en 1'16''463. Dans le même temps, Fernando Alonso a pris la piste après son accident lors de la dernière séance d'essais libres. Puis, Norris est venu prendre les commandes de la séance avec plus de deux dixièmes d'avance sur le pilote Ferrari.

Auteur du meilleur temps de la troisième séance d'essais libres plus tôt dans la journée, Oscar Piastri a signé le meilleur chrono de la séance, 73 millièmes devant Verstappen. À sept minutes du terme, les Alpine sont sorties de la zone rouge avec une quatrième place pour Pierre Gasly et une onzième place pour Esteban Ocon. Fernando Alonso était toujours en difficulté et s'est fait une belle frayeur après une sortie de piste sans conséquences.

Lando Norris a pris la première place de la Q1 à cinq minutes de la fin de celle-ci, devançant son coéquipier de 25 millièmes en 1'15''915. La piste s'est améliorée tout au long de la séance, voyant Max Verstappen signer le meilleur chrono de la Q1, devant Leclerc et Hülkenberg. Une nouvelle fois après Miami, les deux Alpine accèdent à la Q2, tout comme les deux VCARB de Ricciardo et Tsunoda.

Éliminés en Q1 : Bottas, Sargeant, Zhou, Magnussen, Alonso

Q2 - Pas de Q3 pour les Alpine et Pérez

En Q2, George Russell a signé le premier chrono de la séance en 1'16''200, battu par son coéquipier de seulement trois millièmes. Après avoir affiché les trois secteurs en violet, Max Verstappen s'est installé en tête de cette deuxième partie des qualifications avec un temps de 1'15''386, avant de voir Leclerc le déloger pour 58 millièmes en 1'15''328. Yuki Tsunoda est venu s'intercaler à la deuxième place entre la Ferrari et la Red Bull.

À trois minutes de la fin de la Q2, toutes les monoplaces sont ressorties pour s'élancer dans un dernier tour rapide, sauf la VCARB de Tsunoda. Max Verstappen signe une nouvelle fois le meilleur temps de la séance devant Leclerc et Tsunoda. Ricciardo se qualifie également face à Pérez, qui ne passera pas en Q3, même chose pour les Alpine.

Éliminés en Q2 : Pérez, Ocon, Stroll, Albon, Gasly

Q3 - Septième pole pour Verstappen

VIDÉO - Verstappen décroche la pole à Imola

Max Verstappen, bien plus à l'aise qu'en début de week-end, a signé le premier chrono de cette Q3 en 1'14''869, suivi de Norris et Piastri. Sainz est venu se placer derrière les deux McLaren tandis que Charles Leclerc s'est intercalé entre les deux monoplaces oranges. Un peu plus loin, Tsunoda s'est placé à la septième place, entre les deux Mercedes.

Le Néerlandais est resté intouchable jusqu'à la fin du chronomètre, améliorant sa propre marque et signant sa septième pole position en sept manches cette saison. Sur la grille, il devancera les deux Mclaren de Piastri et Norris.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Qualifications

Q1

Q2

Q3