La F1 veut changer la règle sans surréagir au cas Magnussen

Le comportement de Kevin Magnussen en course sprint à Miami, bien que n'ayant pas été jugé "antisportif" par les commissaires, a soulevé un débat qui va perdurer. Les instances sont désormais bien décidées à réagir mais ne souhaitent toutefois pas précipiter les choses à travers ce qui pourrait être alors une réaction épidermique insuffisamment réfléchie.

D'après les informations de Motorsport.com, la FIA et les écuries entendent se pencher sur un changement de règlement visant à éradiquer ce qu'a fait le pilote danois à Djeddah et Miami, quand il a résisté à ses adversaires en dépassant volontairement les limites (au propre comme au figuré) dans le but de laisser son coéquipier Nico Hülkenberg s'échapper et marquer des points précieux.

À Miami, Kevin Magnussen a accumulé les pénalités de 10 secondes et a aussi écopé de points de pénalité sur sa licence, le rapprochant désormais dangereusement d'un Grand Prix de suspension. L'une des problématiques, assumée par le pilote Haas, est qu'il a pu jouer avec le règlement en accumulant les pénalités de temps, sans que celles-ci ne soient aggravés au fur et à mesure des récidives.

Une réunion avec les directeurs d'écurie s'est tenue ce week-end à Imola, où se déroule le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Il en est ressorti la nécessité de se pencher sur la situation provoquée par les tactiques récentes employées par Kevin Magnussen mais en prenant le temps de trouver une solution appropriée, afin d'éviter de provoquer des conséquences qui n'auraient pas été suffisamment anticipées. Ainsi, le sujet sera abordé lors de la prochaine réunion du Comité Consultatif Sportif de la F1.

Parallèlement, la FIA aurait briefé les commissaires sportifs en les encourageant à se montrer plus sévères dans des situations jugées déloyales, leur rappelant que les textes permettent d'infliger un plus dissuasif drive-through (passage obligatoire par la voie des stands) plutôt qu'une pénalité de 10 secondes. Si certains pilotes, dont Kevin Magnussen, estiment qu'il serait préférable de voir la direction de course intervenir pour demander à un pilote de rendre la position, cette piste n'est toujours pas privilégiée par la FIA, qui s'y est régulièrement montrée réfractaire.

Avec Jonathan Noble