Colapinto s'impose dans le dernier tour, Hadjar abandonne

Ce week-end à Imola, le circuit de l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari accueille la quatrième manche du championnat de Formule 2, un mois après la dernière épreuve en Australie. Dernier vainqueur à Melbourne, Isack Hadjar a signé la troisième place des qualifications la veille et s'élance donc de la septième position en raison de la traditionnelle grille inversée mise en place pour la course sprint. Son compatriote, Victor Martins, a vécu une séance très compliquée et part en fond de grille pour les deux courses du week-end.

Ce samedi, c'est Amaury Cordeel et Franco Colapinto qui se partagent la première ligne sur la grille de départ, devant Paul Aron. Oliver Bearman, qui a participé à la première séance d'essais libres de F1 au volant de la Haas, s'élance huitième, après sa deuxième place aux qualifications.

Gros accrochage au départ, Hadjar abandonne

Le départ de cette course sprint ne s'est pas déroulé dans le plus grand des calmes avec l'intervention de la voiture de sécurité suite à un accrochage impliquant un certain nombres de pilotes dont Isack Hadjar, contraint d'abandonner. Colapinto est venu percuter Stanek, percutant lui-même le Français. Hauger, Fittipaldi et Duerksen ont également été victimes de cet incident.

C'est donc le rookie Paul Aron qui a pris la tête de la course sprint, devant son coéquipier, Amaury Cordeel, et Franco Colapinto, survivant du premier virage. Victor Martins s'est retrouvé en 14e position.

Au sixième tour, la relance a été beaucoup plus calme. Celle-ci a été menée par Paul Aron qui a réussi à créer un écart avec ses poursuivants, en imposant un rythme important. Derrière, Colapinto a pris le meilleur sur Cordeel pour la seconde place. Sur le tracé italien, les monoplaces de Formule 2 se tenaient toutes en moins d'une seconde, empêchant toute attaque.

Un duel entre Aron et Colapinto

À la mi-course, les positions se sont figées mais les écarts ont commencé à évoluer avec un retour très fort de Colapinto sur Aron, l'Argentin signant le meilleur tour en piste. Sur un autre rythme, les deux leaders se sont échappés à plus de trois secondes des poursuivants.

À cinq tours du drapeau à damier et après dix tours dans les rétroviseurs de la Hitech, Colapinto n'avait toujours pas trouvé la solution sur Aron. C'est dans le premier virage du dernier tour que l'Argentin a pu tenter une manœuvre de dépassement pour prendre le meilleur sur l'Estonien et s'emparer des commandes définitivement.

Franco Colapinto s'impose donc à Imola et signe son premier succès de la saison. Il devance Paul Aron et Zane Maloney, qui conserve la tête du championnat. Oliver Bearman prend la cinquième place tandis que Victor Martins n'a pas pu faire mieux qu'une treizième position.