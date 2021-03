Bahreïn, J2 - Bottas en tête, Gasly en embuscade

Bien malin qui peut tirer des conclusions de ces deux premières journées d'essais hivernaux à Bahreïn. Après une matinée conclue en tête par Daniel Ricciardo avec un modeste 1'32"215 ce samedi, les deux premières heures de l'après-midi ont été consacrées aux simulations de course, mais par la suite, les chronos sont tombés.

Lando Norris, Pierre Gasly et Antonio Giovinazzi se sont régulièrement échangé la tête du classement avec les pneus C4 et des temps au tour en 1'31, avant de poursuivre leur lutte en 1'30 – chrono atteint par six pilotes aujourd'hui – principalement avec les C5. Gasly a longtemps tenu la première place avec un meilleur temps de 1'30"413, mais Valtteri Bottas a mis tout le monde d'accord.

La journée n'avait pas bien commencé pour Mercedes avec un Lewis Hamilton ensablé dans le bac à gravier ce matin et un roulage qui n'a débuté qu'après 55 minutes de séance cet après-midi ; chaussant le composé C5, le plus tendre, Bottas a néanmoins signé un 1'30"289 qui l'a placé au sommet du classement. Pour rappel, la référence établie par Max Verstappen hier était de 1'30"674 en pneus C3.

La hiérarchie est donc très serrée avec Gasly (AlphaTauri), Stroll (Aston Martin), Norris (McLaren), Giovinazzi (Alfa Romeo) et Leclerc (Ferrari) à moins de six dixièmes de la référence. Tous étaient en C5, sauf l'Anglais en C4.

Williams et Red Bull sont plus loin, en 1'31, mais Sergio Pérez a fait son meilleur temps en gommes C2. Un incident étonnant a d'ailleurs impliqué ces deux voitures, le capot moteur de Pérez s'étant désintégré lorsqu'il est sorti de l'aspiration de Nicholas Latifi. Le drapeau rouge a alors été agité à 1h20 du drapeau à damier, pendant cinq minutes, pour évacuer les débris. Latifi, lui, avait précédemment commis un tête-à-queue au premier virage, peut-être gêné par la Ferrari qui sortait des stands.

Enfin, Alpine et Haas n'ont pas fait mieux que 1'32, aux mains de Fernando Alonso et de Mick Schumacher. Cependant, la priorité du jour était évidemment d'engranger le kilométrage. C'était le cas pour Fernando Alonso (128 tours), qui découvre l'Alpine A521 après deux saisons d'absence en Formule 1 ; pour le rookie Mick Schumacher (86 tours), qui n'avait pu en faire que 15 hier matin à cause d'un problème de boîte de vitesses ; pour Nicholas Latifi (132 tours), dont c'est le seul roulage lors de ces essais ; pour Lance Stroll (71 tours), car son coéquipier Sebastian Vettel a été trahi par la boîte de vitesses de l'Aston Martin ce matin et n'a alors pu couvrir que dix boucles. Bref, les préparatifs sont studieux et vont se poursuivre ce dimanche, pour les derniers tests avant le Grand Prix de Bahreïn.

Essais de Bahreïn, Jour 2

Pilote Équipe Tours Chrono 1 V. Bottas Mercedes 58 1'30"289 2 P. Gasly AlphaTauri 87 1'30"413 3 L. Stroll Aston Martin 71 1'30"460 4 L. Norris McLaren 52 1'30"586 5 A. Giovinazzi Alfa Romeo 125 1'30"780 6 C. Leclerc Ferrari 73 1'30"886 7 N. Latifi Williams 132 1'31"672 8 S. Pérez Red Bull 117 1'31"682 9 D. Ricciardo McLaren 52 1'32"215 10 F. Alonso Alpine 128 1'32"339 11 Y. Tsunoda AlphaTauri 57 1'32"684 12 M. Schumacher Haas 88 1'32"883 13 C. Sainz Ferrari 56 1'33"072 14 N. Mazepin Haas 76 1'33"101 15 L. Hamilton Mercedes 58 1'33"399 16 S. Vettel Aston Martin 10 1'38"849 (C3 proto)