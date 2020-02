Barcelone, J6 - Mercedes en tête, Ferrari et Red Bull se montrent

Après une matinée qui a parfois pris des airs de séance de qualifications, l'après-midi aura d'abord et principalement été consacré aux longs relais, sous un ciel qui s'est progressivement couvert après une percée du soleil durant la première heure suivant la pause. Plusieurs pilotes ont ainsi effectué des simulations de course, le plus éminent d'entre eux étant Charles Leclerc sur la Ferrari, qui a semblé afficher un rythme bien plus intéressant (avec trois relais de suite en pneus C2) vis-à-vis de la concurrence ce vendredi que les jours précédents. Le Monégasque aura été le pilote le plus actif avec plus de 180 tours.

Mais les conditions de plus en plus fraîches n'ont pas découragé les pilotes de s'essayer à la chasse au chrono. De ce côté-là, Valtteri Bottas (qui a succédé à Lewis Hamilton), dans une journée où Mercedes a clairement concentré son attention sur des relais courts, a délogé Daniel Ricciardo de la tête de la feuille des temps en signant un 1'16"1 en pneus C5 aux alentours de 16h35. Mais la performance notable de ce dernier jour de tests est peut-être venue de Red Bull.

La journée de l'écurie de Milton Keynes a été perturbée par la sortie de piste d'Alexander Albon en fin de matinée et des problèmes de freins pour Max Verstappen en début d'après-midi. Le Néerlandais s'est cependant offert plusieurs tours lancés armé des pneus C2 puis C3, signant avec ces derniers un temps de 1'16"3. Dans la dernière demi-heure, Verstappen a fait mieux avec 1'16"2 (pneus C4) avant un nouveau tour où il semblait en passe d'améliorer mais a relâché avant la ligne de chronométrage.

Un temps qui est derrière la référence absolue de ces essais, le 1'15"7 de Bottas en première semaine avec des pneus C5, mais comme d'habitude, difficile de décoder ce que cela signifie vraiment. Il faudra attendre, si tout se passe bien, Melbourne pour en savoir plus.

Barcelone, J6 - Classement final

Pilote Équipe Tours Temps (pneus) 1 Valtteri Bottas Mercedes 79 1:16.196 2 Max Verstappen Red Bull 45 1:16.269 3 Daniel Ricciardo Renault 65 1:16.276 4 Charles Leclerc Ferrari 181 1:16.360 5 Lewis Hamilton Mercedes 90 1:16.410 6 Esteban Ocon Renault 75 1:16.433 7 Sergio Pérez Racing Point 154 1:16.634 8 Carlos Sainz McLaren 163 1:16.820 9 George Russell Williams 146 1:16.871 10 Daniil Kvyat AlphaTauri 160 1:16.914 11 Romain Grosjean Haas 86 1:17.037 12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 115 1:17.415 13 Kevin Magnussen Haas 29 1:17.495 14 Alexander Albon Red Bull 59 1:17.803

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre.